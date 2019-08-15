В Белгородском регионе тушили лесной пожар и ликвидировали последствия крупной транспортной аварии

В Белгородском регионе на территории лесного массива близ села Ржавец Шебекинского городского округа прошли комплексные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природным пожаром и крупными транспортными авариями.

ЛЕГЕНДА ПЕРВАЯ: ГОРИТ ЛЕС, И ОГОНЬ УГРОЖАЕТ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ БЛИЖАЙШЕГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

По легенде учения, в результате неосторожного обращения с огнем произошло загорание мусора и подстилки в лесном массиве в районе населенного пункта Ржавец Шебекинского городского округа. Из-за сильного ветра огонь создает реальную угрозу перехода пожара на населенный пункт. О возгорании очевидцы сообщили по номеру 112.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Первыми к тушению пожара и опашке лесного массива приступили подразделения лесопожарного центра Управления лесами области. Затем к месту возгорания стали прибывать силы и средства поисково-спасательной службы области, пожарно-спасательного гарнизона Шебекинского городского округа и Белгорода, пожарная команда воинской части, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях, а также подразделения полиции общественной безопасности ОВД по Шебекинскому городскому округу, сотрудники дорожно-постовой службы и сотрудники подразделений Росгвардии. На месте учений был развернут штаб ликвидации чрезвычайной ситуации.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Чтобы не допустить перехода пламени на населенный пункт, решили создать минерализованную полосу на пути распространения огня: взрывотехники произвели подрыв зарядов. Из населенного пункта, оказавшегося в зоне задымления, органами местного самоуправления была организована эвакуация населения.

Тем временем прибывшие дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 4 Белгорода, № 12 и 52 города Шебекино, а также специализированной пожарно-спасательной части установили пожарные насосные станции на водоисточники, проложили магистральные рукавные линии и подали на тушение пожара водяные стволы с повышенным расходом.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

По ходу разведки места пожара, проведенной с применением беспилотного летательного аппарата «Inspire 1», было установлено, что пожар принимает неконтролируемый характер. Для его тушения был привлечен вертолет. Для устранения отдельных очагов возгорания в лесной массив была направлена группа пожаротушения с ранцевыми лесными огнетушителями.

С целью исследования содержания вредных веществ в воздухе прибыли бригады Роспотребнадзора.

В это время поступила информация о том, что в лесном массиве могут находиться жители села Ржавец. Для их поиска был привлечен кинологический расчет поисково-спасательной службы области.

ЛЕГЕНДА ВТОРАЯ: ИЗ-ЗА ЗАДЫМЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД СТОЛКНУЛСЯ С АВТО И ЗАЦЕПИЛ ВСТРЕЧНЫЙ ГРУЗОВОЙ ПОЕЗД

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Вместе с тем, в непосредственной близости от лесного пожара, в результате сильного задымления на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с легковым авто. Пассажирский вагон впоследствии столкнулся с грузовым составом. Произошла разгерметизация двух железнодорожных цистерн с аммиаком и дизельным топливом. В сошедшем вагоне пассажирского поезда находились 20 пассажиров.

В зону условной чрезвычайной ситуации прибыли аэромобильная группировка Главного управления МЧС области, поисково-спасательный отряд Белгорода, подразделения поисково-спасательной службы области, полиции общественной безопасности, следственного комитета, Центра медицины катастроф, пожарный и восстановительный поезда станции Белгород.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Спасатели извлекали пострадавших из поврежденного автомобиля. Отделения пожаротушения аэромобильной группировки эвакуировали пострадавших из пассажирского вагона и подали генераторы пены на тушение разлившегося дизельного топлива, а отделение радиационной, химической и бактериологической защиты подало стволы-распылители на осаждение облака аварийно химически опасного вещества. После осаждения облака на поврежденную железнодорожную цистерну, перевозившую опасное вещество, был наложен пневмопластырь. А от прибывшего пожарного поезда был подан пенный ствол «Пурга» для тушения горящего дизельного топлива.

Все пострадавшие в условной ЧС были доставлены на пункт сортировки пострадавших, развернутый в непосредственной близости от места катастрофы. Полиция общественной безопасности оцепила место «ЧС». Прибывшие сотрудники Следственного комитета приступили к проведению оперативно-следственных действий.

Осмотр пострадавших и оказание им помощи производили сотрудники Центра медицины катастроф. Всех нуждающихся в экстренной госпитализации бригады скорой медицинской помощи «доставляли» в лечебные учреждения. После того, как сотрудники Следственного комитета закончили осмотр места происшествия, восстановительный поезд поднял сошедший с рельс подвижной состав.

ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Белгородской области Анатолий Скуматов, подводя итоги учений, отметил, что «проведение подобных позволяет в полной мере оценить готовность всех служб ТП РСЧС области к действиям в случае возникновения реальных происшествий».