2019-08-08T12:42:25+03:00
Общество

Мошенники снова предлагают белгородцам снять порчу

Полиция призывает не передавать деньги незнакомкам для проведения ритуалов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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Лжецелители вновь ищут клиентов среди жителей Белгородской области. Эта прослойка мошенников существует уже многие годы. Их цель – простодушные люди, столкнувшиеся с жизненными трудностями. Втираясь в доверие и играя на чувствах, аферисты предлагают решить любые проблемы снятием порчи. Итог общения со специалистами в области магии – пустой кошелек.

Мошенники ищут жертв на улицах, звонят по телефонам и приходят домой. Затевая разговор по душам, они узнают о переживаниях человека и обещают протянуть руку помощи. Сбитые с толку люди хватаются за эту ниточку и дают согласие на магический обряд.

Ритуал может выглядеть по-разному, но для его проведения «целительнице» всегда надо передать деньги либо драгоценности или же впустить ее в дом. После ухода особы с магическими способностями жертва обнаруживает, что все накопления пропали. Сверток с деньгами, над которым колдовала злоумышленница, разрешается развернуть через несколько часов после ее ухода. Не сомневайтесь, он окажется пуст. Но, пока человек решится заглянуть в него, след аферистки успеет простыть.

- Мошенники могут орудовать как поодиночке, так и с подельниками. Нередко на улице аферистке подыгрывает сообщница. Внезапно появившаяся незнакомка подходит к лжецелительнице и благодарит ее за оказанную помощь, - отметили в пресс-службе УМВД области.

Если не хотите попасться на такую удочку – не вступайте на улицах в разговоры с незнакомцами, особенно если они предлагают снятие порчи или навязывают какие-либо другие услуги, не приводите их домой и не передавайте посторонним свои деньги, ювелирные изделия и другие ценности. При встрече с подозрительными людьми – обращайтесь в полицию по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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