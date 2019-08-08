«Открытие» в 3 раза увеличил выдачи ипотеки

В первом полугодии 2019 года, входящий в топ-6 ведущих ипотечных банков России «Открытие» выдал 12696 ипотечных кредитов (в аналогичный период 2018-го 4152). При этом средняя ставка ипотечного кредита в банке составила 9,8%, когда в целом по рынку - 10,28%. Доля ипотечных кредитов в банке растет, а рефинансированных ипотечных кредитов - напротив, неуклонно снижается.

Во втором полугодии «Открытие» намерен сохранить высокие темпы роста ипотечного кредитования. В планах - выдать за этот период порядка 23 тысяч кредитов на сумму 50,7 миллиарда рублей.

Банк резко нарастил выдачи на фоне замедления ипотечного рынка. В количественном выражении падение составило 13,2%, а в денежном — 3,5%. На 1 июля 2019 года размер долга россиян по ипотеке впервые превысил 7 триллионов рублей, увеличившись за год на 20%. Последний раз объем выдачи ипотечных кредитов в России снижался в первом полугодии 2015 года, после падения рубля и резкого повышения ключевой ставки.

По словам Михаила Чамрова, вице-президента, директора департамента кредитного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», нынешнее снижение выдач также происходило на фоне повышения кредитных ставок.

- В конце прошлого года ставки по ипотеке опустились ниже 10% (исторический минимум в 9,41% был достигнут в ноябре), затем в апреле выросли до максимума в 10,56%. В настоящее время тренд изменился и ипотека снова дешевеет после двух снижений ключевой ставки ЦБ с начала 2019 года, - поясняет вице-президент.

По оценкам экспертов банка «Открытие», до конца года возможно дальнейшее снижение ставок ипотечных кредитов в пределах 0,5-0,75 процентных пункта.

– Во втором полугодии можно ожидать возобновления роста выдач ипотеки в России, - говорит Михаил Чамров. - Обычно в конце года всегда наблюдается повышение темпов роста кредитования, если нет кризисных процессов и резкого повышения ключевой ставки. Мы ожидаем рост объемов выдач кредитов на покупку жилья на первичном рынке.