2019-08-14T17:28:39+03:00
Происшествия

В Белгородской области пресечена деятельность опасного террориста

Иностранец призывал к ведению вооруженной борьбы через сети интернет
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области пресечена деятельность опасного террориста.В Белгородской области пресечена деятельность опасного террориста.
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Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность пособника запрещенной в РФ международной террористической организации (далее – МТО) «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» гражданина одного из государств Средней Азии. Иностранец незаконно прибыл на территорию Белгородской области и попал в поле зрения спецслужб как лицо, разделяющее идеологию международных террористических организации. При этом он вел активную работу в сети интернет, призывая к вооруженной борьбе.

Находясь на территории Белгородской области, фигурант поддерживал контакты с членами международной террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», в том числе принимающими участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики.

В целях оказания террористам информационной поддержки он зарегистрировал на видео-хостинге «YouTube» интернет-канал и в дальнейшем занимался его администрированием. Действуя в интересах террористических структур, создавал видеоролики, в которых призывал мусульман к ведению вооруженной борьбы «джихада» против лиц, исповедующих другие религиозные взгляды. За основу видеороликов злоумышленник брал лекции одного из руководителей религиозно-экстремисткой группировки «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», входящей в состав международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра», в отношении которого возбуждено уголовное дело за участие в террористической деятельности, в частности, в организации террористического акта совершенного в марте 2017 года в метро Санкт-Петербурга.

Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что осужденный подготовил и опубликовал на администрируемом им ресурсе 503 материала, количество просмотров которых составило более 30 000. При этом к каналу обеспечивался свободный доступ, что создавало условия публичности для размещенных на нём материалов. Аудиосопровождение видеоряда и текстовые записи производились на узбекском языке, тем самым видеоролики были нацелены на аудиторию выходцев из среднеазиатского региона.

Проведенным исследованием установлено, что многие видеоролики, созданные и размещенные им на канале видео-хостинга «YouTube», содержат призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.

Приговором Московского окружного военного суда фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

«Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» - международная террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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