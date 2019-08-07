Если пострадал на рабочем месте, то помощь придет!

Здесь специалисты рассказали о позитивном опыте предоставления государственных услуг, реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве и профилактике травматизма.

Внимание и поддержка каждому

Согласно статистике, за последние пять-семь лет производственный травматизм в регионе снизился в два раза, и эта тенденция сохраняется.

- Отрадно, что меняется и категория тяжести травм: если ещё пару лет назад тяжелых несчастных случаев было 80-90 в год, то в прошлом году их было не более 50, - сообщила управляющий Белгородским региональным отделением Фонда социального страхования Ирина Шушкова.

Важно, что при подтверждении расследованием получения травмы на производстве, лечение и реабилитация работника оплачиваются за счет средств Фонда.

- Люди, работающие по трудовым договорам, застрахованы в ФСС РФ и при наступлении страхового случая имеют право на медицинскую и реабилитационную помощь. Причем, не только в медицинских учреждениях на территории нашей области, но и других регионов, если в этом есть необходимость, - подчеркнула консультант-руководитель группы реабилитации пострадавших отдела страхования профессиональных рисков Белгородского отделения Фонда Ирина Дорохова.

Для пострадавших предусмотрены выплаты, которые ежегодно индексируются. В частности - это оплата временной нетрудоспособности в размере 100% заработка и лечения, а также единовременная денежная компенсация в связи со стойкой утратой профессиональной трудоспособности, максимальный размер которой составляет более 100 тысяч рублей, плюс ежемесячные страховые выплаты.

Процесс реабилитации также включает в себя материальную составляющую.

- Несчастный случай классифицируется как легкий, когда он заканчивается временной нетрудоспособностью, выздоровлением, и человек продолжает работать в своей организации. При травме на производстве больничный лист оплачивается в размере 100% от заработной платы с первого дня за счет ФСС и до выздоровления, или установления стойкой утраты трудоспособности, - пояснила начальник отдела страхования профессиональных рисков Белгородского регионального отделения ФСС Лилия Слапыгина, – При тяжелой травме: сначала идет ранняя реабилитация – стационар; потом, возможно, амбулаторное лечение; затем пострадавшего могут направить в центр восстановительной реабилитации.

Фонд социального страхования со своей стороны, обеспечивает финансовое исполнение программы реабилитации. Пока пострадавший не восстановит трудоспособность, или не будет установлена стойкая утрата трудоспособности, Фонд оплачивает его лечение в полном объеме.

Важно, что ни один пострадавший не остается без внимания - за каждым их них закреплен сотрудник ФСС (реабилитационный менеджер), который постоянно находится на связи, консультирует, взаимодействует с медиками, работодателями и другими участниками процесса восстановления здоровья.

Более того, если пострадавший не сможет вернуться на свое прежнее место работы, ему предоставляют возможность получить новую специальность и трудоустроиться в другом месте.

- Для Фонда социального страхования очень важно, чтобы человек смог вернуться к труду и чувствовать себя полноценным членом общества, - подчеркнула Ирина Шушкова.

Заботиться о безопасности выгодно

Конечно, первоочередная задача - предотвратить травмы. И, как показывает опыт сотрудников Фонда, одним из важных факторов снижения производственного травматизма, является экономическая заинтересованность работодателя в создании безопасных условий труда.

- Реализация предупредительных мер - достаточно затратное мероприятие, и с 2002 года у работодателя есть возможность частично компенсировать эти расходы, - напомнила Ирина Сергеевна. - В арсенале Фонда есть механизм, способствующий экономическому стимулированию работодателей для создания безопасных условий труда. В частности, осуществляется финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Страхователям ежегодно компенсируется сумма в размере до 20% страховых взносов, которые были начислены в прошлом году. До 1 августа ежегодно у каждого страхователя есть право обратиться за такой компенсацией.

Механизм включает и санаторно-курортное лечение работников, и обеспечение их средствами индивидуальной защиты, и проведение специальной оценки условий труда. Максимальная компенсация ждет страхователя, который отправляет сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста в санаторий. Также есть скидки и надбавки к страховым тарифам, которые устанавливает Фонд, к примеру: хорошо ли следит за охраной труда страхователь, либо не очень. Если хорошо - получает скидку, которая может составлять до 40% к страховому тарифу, если наоборот – надбавку в размере до 40%.

- Со своей стороны, администрация тоже старается помочь работодателям, разрабатывая целый комплекс мероприятий. Прежде всего, мы объясняем, что заботиться о безопасности своего коллектива – это выгодно, ведь государством предусмотрены средства на компенсацию этих затрат. Еще одной из эффективных форм работы сегодня является вовлечение детей в различные творческие мероприятия, к которым, естественно, подключаются и родители. Удивительно, но когда дома ребенок делится полученными знаниями или опасениями за здоровье мамы и папы, это дисциплинирует взрослых, - рассказала начальник отдела трудовых правоотношений и охраны труда Управления по труду и занятости населения Белгородской области Ольга Гребенник.

Знай и не нарушай!

- Одна из важных задач – поднять уровень культуры безопасности труда. Поэтому и было принято такое нестандартное решение: начать активную работу с подрастающим поколением, - пояснила руководитель профсоюзной инспекции труда Белгородского областного объединения организаций профсоюзов Людмила Морозова, – Очень важно с детства закладывать основы, что достижения и результаты зависят от состояния здоровья человека, от его добросовестного отношения и дисциплинированности. Правила надо не только знать, их надо и выполнять. Что же касается работы непосредственно на предприятиях, нам очень помогают уполномоченные по охране труда – прошедшие обучение рядовые сотрудники, ведущие журнал нарушений, замеченных ими в процессе работы. И именно на тех предприятиях, где руководители регулярно просматривают такие журналы, показатели производственного травматизма значительно ниже.

- Важно, чтобы и сами работники выполняли требования техники безопасности. Ведь все инструкции, какими бы они не были, имеют одну цель: сохранить доброе здравие сотрудника. Регулярное обучение, соблюдение дисциплины, самоконтроль – это должно быть своего рода привычкой, само собой разумеющимся фактом. А если еще и предложения коллектива о том, как улучшить условия труда, будут учитываться работодателем, то каждый будет чувствовать себя причастным и даже ответственным в целом за ситуацию на предприятии, - поделился опытом руководитель службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии колхоза имени Горина Дмитрий Карпов.

Кстати, итогом прошедшего мероприятия стало коллективное решение о проведении подобных встреч на постоянной основе, чтобы представители Фонда, администрации, профсоюзов и предприятий региона могли сообща, а значит, эффективнее, решать поставленные задачи по минимизации рисков получения белгородцами производственных травм.