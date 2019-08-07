Внимание и поддержка – каждому: на какую помощь государства могут рассчитывать пострадавшие на производстве в Белгородской области

Как строится работа по охране труда белгородцев? На что могут рассчитывать пострадавшие на производстве? Какие госуслуги можно получить в региональном отделении ФСС РФ? Что нужно сделать для профилактики производственного травматизма? Эти и другие вопросы обсуждались в ходе круглого стола на тему «Трудовая реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве. Передовые подходы в профилактике производственного травматизма», организованным «Комсомольской правдой» и Белгородским региональным отделением Фонда социального страхования.

В работе круглого стола приняли участие: управляющий ГУ-Белгородским региональным отделением ФСС РФ Ирина Шушкова; начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ-Белгородского регионального отделения ФСС РФ Лилия Слапыгина; консультант-руководитель группы реабилитации пострадавших отдела страхования профессиональных рисков ГУ-Белгородского регионального отделения ФСС РФ Ирина Дорохова; начальник отдела трудовых правоотношений и охраны труда Управления по труду и занятости населения Белгородской области Ольга Гребенник; руководитель профсоюзной инспекции труда, главный правовой инспектор труда Людмила Морозова; пострадавший вследствие несчастного случая на производстве Александр Черкашин; руководитель службы охраны труда промышленной безопасности и экологии СПК «Колхоз имени Горина» Дмитрий Карпов, а также представители предприятий и организаций Белгородской области.

В ходе обсуждения основное внимание было уделено работе по минимизации рисков получения производственных травм и реабилитации пострадавших на производстве, которую осуществляет Фонд социального страхования.

Согласно статистике, озвученной управляющим Белгородским региональным отделением ФСС РФ Ириной Шушковой, принимаемые меры достаточно эффективны:

- За последние пять-семь лет мы видим, что производственный травматизм в регионе снизился в два раза, - рассказала Ирина Сергеевна.

А пострадавшим в полном объеме оказывается предусмотренная законодательством материальная поддержка и медицинская помощь.

Как пояснили представители ГУ-Белгородского регионального отделения ФСС РФ, все работающие по трудовым договорам, застрахованы и имеют право на медицинскую и реабилитационную помощь. И не только в медицинских учреждениях нашей области, но и других регионов, если в этом есть необходимость.

Предусмотрены и выплаты, которые ежегодно индексируются. Оплата временной нетрудоспособности в размере 100% заработка и лечения, единовременная денежная компенсация в связи со стойкой утратой профессиональной трудоспособности, плюс - ежемесячные страховые выплаты.

Несчастный случай классифицируется как легкий, когда он заканчивается временной нетрудоспособностью, выздоровлением, и человек продолжает работать в своей организации. При травме на производстве больничный лист оплачивается 100 % с первого дня до выздоровления или установления стойкой утраты трудоспособности.

При тяжелой травме сначала идет ранняя реабилитация: стационар, потом, возможно, амбулаторное лечение, центр восстановительной реабилитации. Со своей стороны, Фонд в полном объеме обеспечивает ее финансовое исполнение.

Важно, что ни один пострадавший не остается без внимания: за каждым закреплен сотрудник ФСС - реабилитационный менеджер - который постоянно находится на связи, консультирует, взаимодействует с медиками, работодателями и другими участниками процесса восстановления здоровья. А если человек не сможет вернуться на прежнее место работы, ему предоставляют возможность получить новую специальность и трудоустроиться в другом месте.

Какие документы понадобятся пострадавшим на производстве для обращения в ФСС:

- заявление пострадавшего работника (либо его доверенного лица);

- акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании;

- справку (иной документ) о заработке пострадавшего за период, выбранный им для расчета страховых выплат;

- заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности;

- копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем (работодателем), либо гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату страховых взносов в пользу пострадавшего работника;

- извещение лечебно-профилактического учреждения об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания.