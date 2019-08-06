Четвёртый богатырь Лебединского ГОКа

Сегодня к работе в карьере приступает новый ЭКГ-20 – самый мощный отечественный экскаватор в своём классе. Уралмашзавод изготовил его по заказу компании «Металлоинвест». Теперь в распоряжении лебединских горняков четыре таких машины.

«Четвертый богатырь» поступил на ЛГОК в конце мая, более 2 месяцев прямо в карьере шла его сборка. Теперь, когда успешно завершены все пусконаладочные и тестовые работы, новый ЭКГ-20 отправляется в забой.

При своих невероятных размерах, техника отличается исключительной манёвренностью, надёжностью. Система смазки полностью автоматизирована. 8 камер видеонаблюдения обеспечивают машинисту панорамный обзор, а электронная панель в режиме онлайн отражает все параметры проводимых работ.

В кабине созданы все условия для комфортной работы человека.

Кабина оборудована современным креслом, отличная шумо- и пылеизоляция, система климат-контроля, микроволновая печь и чайник.

Столь производительные экскаваторы работают в связке с БелАЗами, грузоподъемностью 220-тонн – вместе они образуют высокоэффективные комплексы по транспортировке горной массы.

Новые, современные и экологичные машины регулярно поступают на Лебединский и Михайловский ГОКи в рамках инвестпрограммы Металлоинвеста по модернизации горнотранспортного комплекса.

Фото: Оксана Ивашева