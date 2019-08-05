2019-08-05T15:51:01+03:00
Спорт

В Белгороде завершился III Международный открытый турнир по бадминтону

В турнире приняли участие целые династии
Ирина ТАРАСОВА
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Лучший судья. Фото пресс-службы Белгородской федерации бадминтона.Лучший судья. Фото пресс-службы Белгородской федерации бадминтона.
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Азарт, адреналин, скорость и неподдельные эмоции - свыше ста человек три дня соревновались за звание лучших в III Международном турнире по бадминтону среди любителей и ветеранов. В турнире участвовали целыми династиями. К примеру, семью Бочковых из Белгорода на соревнованиях представляли дедушка, папа, мама и сын. Также за призовые места сражались семьи из Воронежа, Ростова-на-Дону и Новотроицка. Самый возрастной участник - Юрий Бурцев из Курска, 1958 года рождения.

Ежегодно ФОК «Парус» в поселке Разумное Белгородского района становится центром притяжения для любителей этого вида спорта со всех уголков нашей страны и ближнего зарубежья. В этом году в турнире приняли участие представители Чукотского АО, Владимира, Нижнего Новгорода, Орла, Харькова, Запорожья, Твери, Саратова, Ростова-на-Дону, Обнинска, Калуги, Москвы, Ярославля, Воронежа, Курска, Оренбургской области, Республики Крым и другие.

Момент соревнований. Фото пресс-службы Белгородской федерации бадминтона.

Момент соревнований. Фото пресс-службы Белгородской федерации бадминтона.

Cпортсмены соревновались в мужских и женских, одиночных и парных, а также смешанных разрядах. В пяти возрастных категориях: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 50-59 лет, 60+.

За три дня было разыграно 36 комплектов наград. Абсолютным чемпионом турнира стал Александр Монастырев из Москвы. Он занял первое место в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Абсолютный чемпион. Фото пресс-службы Белгородской федерации бадминтона.

Абсолютный чемпион. Фото пресс-службы Белгородской федерации бадминтона.

Среди белгородцев больше всего наград – у президента Федерации бадминтона Белгородской области Владимира Тикунова: два первых места в одиночном разряде среди мужчин 50+ и смешанной категории 45+ и два третьих места в парном разряде 50+ и в одиночном разряде 30+.

Статуэтка лучшего судьи вручена Сергею Числову из Твери.

Свои победы участники соревнований – металлурги, учителя, бухгалтеры, врачи, программисты, предприниматели, инженеры, студенты, пенсионеры посвятили Дню освобождения Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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