Стали известные некоторые факты в деле гибели бывшего проректора Белгородского университета

В Белгородском районе Следственным отделом проводится доследственная проверка по факту обнаружения в лесополосе около села Беломестное тела мужчины. Как сообщалось ранее, тело 58-летнего бывшего проректора НИУ «БелГУ» Валентина Затенацкого нашли в собственном автомобиле с огнестрельным ранением.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что 2 августа 2019 года в правоохранительные органы областного центра поступило заявление от родных, которые сообщили об исчезновении Валентина Затенацкого. В ходе поисковых работ 4 августа 2019 года в лесополосе около села Беломестное Белгородского района было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением и охотничье ружье.

В настоящее время назначен комплекс экспертиз, также изучаются документы и данные мобильного телефона погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в ведомстве.