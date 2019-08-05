2019-08-05T14:50:00+03:00
Происшествия

Стали известные некоторые факты в деле гибели бывшего проректора Белгородского университета

Тело мужчины нашли в лесополосе около села Беломестное
Ирина ТАРАСОВА
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Стали известные некоторые факты в деле гибели бывшего проректора Белгородского университета.Стали известные некоторые факты в деле гибели бывшего проректора Белгородского университета.Фото: "КП" Архив
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В Белгородском районе Следственным отделом проводится доследственная проверка по факту обнаружения в лесополосе около села Беломестное тела мужчины. Как сообщалось ранее, тело 58-летнего бывшего проректора НИУ «БелГУ» Валентина Затенацкого нашли в собственном автомобиле с огнестрельным ранением.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что 2 августа 2019 года в правоохранительные органы областного центра поступило заявление от родных, которые сообщили об исчезновении Валентина Затенацкого. В ходе поисковых работ 4 августа 2019 года в лесополосе около села Беломестное Белгородского района было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением и охотничье ружье.

В настоящее время назначен комплекс экспертиз, также изучаются документы и данные мобильного телефона погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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