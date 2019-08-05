В Белгороде застрелили бывшего проректора НИУ «БелГУ»

В Белгороде в собственном автомобиле нашли с огнестрельным ранением тело бывшего проректора НИУ «БелГУ» по строительству и хозяйственной работе. В последнее время Валентин Затенацкий возглавлял аутсорсинговую компанию и продолжал сотрудничать с Белгородском университетом. Компания специализировалась на предоставлении персонала в сфере строительства. Мужчины было 58 лет, у него была семья. В управлении по связям с общественностью университета говорят, что «ничего не предвещало беды».

Информацию, которая была размещена в соцсетях, проверяют в региональном Следственном комитете. Старший помощник руководителя Следственного комитета Елена Козырева, комментируя новость, отметила, что «официальной информации у нас пока нет, идет выяснение обстоятельств».