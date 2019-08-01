2019-08-01T17:05:03+03:00
Общество

Лебединский ГОК: эффективная забота об экологии

Каждое лето над хвостохранилищем Лебединского ГОКа кружат яркие самолёты
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Эффективно и не менее эффектно они орошают пылящие поверхности - На Лебединском ГОКе эффективно решают проблему пыления. В этом году с апреля по июль в ходе мероприятий по гидропылеподавлению спецтехника совершила 4805 вылетов. Было обработано около 600 гектаров.

Это лишь один пример комплексной работы, направленной на сокращение пылящих поверхностей. Для этих целей, кроме средств малой авиации, здесь задействуют поливооросительную технику, рекультивируют дамбы, замывают суглинком неработающие отсеки, а ещё ежегодно высаживают саженцы акации или облепихи на площади порядка 10-15 гектаров.

Кроме того, в постоянном режиме экологи Лебединского ГОКа проводят регулярный контроль состояния атмосферного воздуха на территории промплощадки комбината, на границе санитарно-защитной зоны и ближайшей жилой застройки.

Снижение пылеобразования – важное направление работы экослужб горно-обогатительных предприятий компании «Металлоинвест». Всего на природоохранные мероприятия и инвестиции в охрану окружающей среды Компания ежегодно тратит около 7 миллиардов рублей.

Фото: Александр Белашов

ИСТОЧНИК KP.RU

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