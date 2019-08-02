2019-08-02T17:11:43+03:00
Экономика

ВТБ выдал 10 миллиардов на ипотеку с господдержкой

За шесть месяцев 2019 года банк провел порядка 3,2 тысячи сделок
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Программа льготной ипотеки для семей, в которых родился второй или последующий ребенок программы «Ипотека с господдержкой», пользуется наибольшим спросом в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Республике Башкортостан и Новосибирской области. При этом средняя сумма кредита в московском регионе составила 5,3 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 3,5 миллиона рублей.

ВТБ в Белгородской области за первое полугодие по данной программе выдал 27,3 миллиона рублей, при этом средняя сумма кредита – 2,5 миллиона.

- В апреле ВТБ, обновив программу госсубсидирования, предложил лучшие на рынке условия по ипотечной ставке – 5% годовых. После чего продажи только за май и июнь выросли на 60% по сравнению с январем-апрелем. По рефинансированию мы предлагаем такие же условия, и с момента старта программы банк уже провел порядка 400 сделок на 700 миллионов рублей. Именно поэтому мы ожидаем дальнейшего спроса среди семьей, которые подходят под эти условия, - комментирует Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Программа «Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках программы – 12 миллионов рублей для Москвы и Московской области, 6 миллионов – Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.

Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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