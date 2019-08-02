Интерпол нашел скрывшихся за границей после налета на дом старооскольца злоумышленников

Преступление произошло в конце декабря 2016 года в городе Старый Оскол. Ночью в дом местного жителя ворвались злоумышленники в масках. Они жестоко избили 58-летнего хозяина и его 36-летнюю племянницу. Налетчики требовали сообщить, где хранятся деньги и другие ценности.

От полученной черепно-мозговой травмы женщина погибла на месте происшествия. Ее дяде удалось покинуть дом и обратиться за помощью к соседу.

Несмотря на то, что лица нападавших были скрыты масками, старооскольские оперативники смогли раскрыть убийство. Полицейские установили, что налет совершили пятеро жителей Подмосковья. Один из них был знаком со старооскольцем и знал, что в его доме есть чем поживиться. Вместе со своими дружками он решил напасть на семью.

Действуя по разработанному плану, гастролеры ночью подъехали к дому старооскольца. Перед тем, как войти, они предусмотрительно надели перчатки и шапки с прорезями для глаз. Четверо отправились выбивать деньги, один остался в машине. Добычей злоумышленников стал сейф, в котором было 800 тысяч рублей. Похитив его, преступники покинули место происшествия.

Трое из них вскоре были задержаны и уже предстали перед судом. Но двум другим удалось скрыться. Следственным комитетом им было заочно предъявлено обвинение в совершении убийства и разбоя.

- Сотрудникам группы НЦБ Интерпола во взаимодействии с оперативниками Управления уголовного розыска удалось установить, что злоумышленники находятся на территории сопредельного государства. Они были объявлены в международный розыск и в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Обвиняемых уже экстрадировали. Сейчас они находятся в СИЗО. Им грозит серьезное наказание. Одна из санкций, предусмотренных за убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем - пожизненное лишение свободы.