«Ростелеком» объявил финансовые и операционные результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2019 года

В числе основных достижений компании: рост выручки в II квартале 2019 г. составил 4% год к году; цифровой сегмент в II квартале 2019 г. вырос на 11%, а его доля в выручке составила 57%; OIBDA за II квартал 2019 г. выросла на 13% до 27,2 млрд руб.; чистая прибыль за II квартал 2019 г. выросла на 40% и достигла 4,3 млрд руб.; FCF в II квартале 2019 г. улучшился до 11,4 млрд руб.

Основные финансовые итоги I полугодия 2019 года:

- Выручка выросла на 3% до 158,8 млрд руб. по сравнению с I полугодием 2018 г.;

- Показатель OIBDA вырос на 13% до 53,5 млрд руб. по сравнению с I полугодием 2018 г.;

- Рентабельность по OIBDA выросла на 2,7 п. п. до 33,7% по сравнению с I полугодием 2018 г.;

- Чистая прибыль выросла на 43% до 10,0 млрд руб. в сравнении с I полугодием 2018 г.;

- Капитальные вложения составили 37,6 млрд руб. (23,7% от выручки), увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (29,6 млрд руб. и 19,3% от выручки за I полугодие 2018 г. соответственно);

- FCF улучшился до (3,2) млрд руб. против (6,7) млрд руб. в I полугодии 2018 г.

- «Ростелеком» продолжает уверенно наращивать цифровой сегмент, расширяя линейку индивидуальных цифровых сервисов для разных групп клиентов. Это – наш стратегический приоритет, - заявил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. – В отчетном квартале «Ростелеком» предложил решения в области цифровизации придомовой территории и подъездов. Компания запустила федеральную платформу «РТК Ключ», которая, как конструктор, будет наполняться различными сервисами в интересах девелоперов, управляющих компаний и жителей. Первыми доступными продуктами стали придомовое видеонаблюдение и «умный» домофон, управление которыми будет возможно через мобильное приложение. В дальнейшем платформа будет дополняться такими решениями как дистанционный сбор показаний счетчиков, «умный» шлагбаум, цифровой ключ и другие. Таким образом, «Ростелеком» планирует полностью выстроить вертикаль «умное» домохозяйство — умный многоквартирный дом/придомовая территория — умный город.

Мы видим значительный спрос со стороны бизнеса и государства на услуги виртуальной ИТ-инфраструктуры. Для того чтобы быть конкурентным на этом рынке и успешно предоставлять облачные сервисы, мы в 10 раз до 10Гбит/с расширили полосу между виртуальными машинами, существенно повысили уровень доступности и стабильности сервисов на всех площадках ЦОД, ввели в эксплуатацию 800 дополнительных стойко-мест в новом дата-центре «Удомля».

Недавно компания предоставила рынку Solar MSS — обновленную экосистему кибербезопасности, которая включает девять взаимоинтегрированных управляемых сервисов. Технологическим ядром является платформа, построенная на прорывной технологии программно-определяемых сетей SD-WAN. Комплекс технологий Solar MSS обеспечивает защиту от всех основных типов атак. Он также позволяет делать акцент на наиболее критичных для каждой отдельной организации сегментах. Лидирующий российский центр мониторинга и реагирования Solar JSOC наделяет все сервисы Solar MSS экспертной аналитикой, техническими индикаторами киберугроз и проверенными методами противодействия злоумышленникам. За первое полугодие 2019 года центр зафиксировал свыше 400 тысяч кибератак, однако была обеспечена надежная цифровая защита бизнеса клиентов.

Активно продвигаются решения в области промышленного интернета. Основная задача в том, чтобы помочь клиентам в модернизации их бизнеса через призму цифровых технологий. Для этого во втором квартале 2019 года “Ростелеком” вывел на рынок услугу дистанционного управления сим-картами в устройствах и датчиках сети М2М, которая позволяет оптимизировать бизнес-процессы предприятий, предоставлять новые услуги и технологии, сокращать издержки и наращивать выручку как крупному, так и среднему и малому бизнесу. А вместе с компанией ЛУКОЙЛ запущены первые “умные” скважины на месторождениях Пермского края с возможностью дистанционного мониторинга и управления нефтегазовым оборудованием.

- Двузначный темп роста цифровой части нашего бизнеса свидетельствует об успехе трансформации компании в надежного цифрового партнера для населения, бизнеса, государства. Мы продолжим реализацию ключевых стратегических проектов, развитие цифровых экосистем, технологической инфраструктуры и человеческого капитала, будем укреплять свои лидерские позиции по оказанию цифровых услуг для всех типов клиентов, - отметил Михаил Осеевский.

- Результаты второго квартала 2019 года позволяют нам с еще большей уверенностью смотреть на перспективы дальнейшего развития компании в наращивании цифрового сегмента и повышения внутренней эффективности. Это позволяет нам повысить наш прогноз по выручке и OIBDA на 2019 год: теперь мы ожидаем, что эти показатели вырастут не менее, чем на 3%. Прогноз CAPEX остается на прежнем уровне в пределах 65–70 млрд руб. с учетом 7 млрд руб. регуляторного CAPEX и без учета реализации госпрограмм, — добавил Сергей Анохин, старший вице-президент – финансовый директор ПАО «Ростелеком».

Чистый операционный денежный поток по итогам II квартала 2019 г. вырос почти в два раза до 23,1 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое увеличение обусловлено более высоким уровнем операционного потока по причине изменений в оборотном капитале. Изменения в оборотном капитале связаны главным образом со значительным снижением дебиторской задолженности в связи с поступлением средств по проекту подключения медицинских организаций к интернету. Чистый операционный денежный поток по итогам I полугодия 2019 г. увеличился на 48% и составил 29,6 млрд руб. Рост этого показателя в I полугодии 2019 г. обусловлен более высоким уровнем операционного потока по причине изменений оборотного капитала, главным образом, связанных с погашением дебиторской задолженности во II квартале 2019 г.

По итогам II квартала 2019 г. денежный отток по инвестициям во внеоборотные активы увеличился на 6% до 15,2 млрд руб. (19,0% от выручки), а тот же показатель без учета госпрограмм снизился на 4% до 11,5 млрд руб. (14,4% от выручки). По итогам I полугодия 2019 г. денежный отток по инвестициям во внеоборотные активы увеличился на 27% до 37,6 млрд руб. (23,7% от выручки), а тот же показатель без учета госпрограмм вырос на 14% до 27,9 млрд руб. (17,6% от выручки). Динамика отражает увеличение в отчетном периоде капитальных затрат на программы, финансируемые государством, а также неравномерное распределение капитальных затрат внутри календарного года согласно условиям заключаемых договоров.

Свободный денежный поток за II квартал 2019 г. составил 11,4 млрд руб. против (0,8) млрд руб. в II квартале 2018 г., улучшившись на 12,2 млрд руб. Свободный денежный поток за I полугодие 2019 г. составил (3,2) млрд руб. против (6,7) млрд руб. в I полугодии 2018 г., улучшившись на 3,5 млрд руб.

Общий долг группы компаний на 30 июня 2019 г. увеличился на 5% по сравнению с началом года, составив 215,1 млрд руб. Более 99% общего долга группы компаний на 30 июня 2019 г. составляли рублевые обязательства.

Чистый долг группы компаний на 30 июня 2019 г. составил 201,6 млрд руб., увеличившись на 8% к началу года. Отношение чистого долга к показателю OIBDA за последние 12 месяцев составило 1,9х на 30 июня 2019 г.