В Белгороде открыта мемориальная доска почетному гражданину области Марии Деркач

В Белгороде в доме, где проживала почетный гражданин области Мария Деркач, сегодня торжественно открыли мемориальную доску.

Сельский учитель, председатель сельсовета, колхоза «Верный путь» и Корочанского райисполкома, начальник областного отдела соцобеспечения, депутат Верховного Совета СССР, председатель областного совета ветеранов – Мария Афанасьевна внесла большой вклад в становление и социально-экономическое развитие Белгородской области.

За заслуги перед государством Мария Деркач награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», орденом Дружбы народов. В 1998 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».

Мария Афанасьевна ушла из жизни 22 марта 2018 года на 90-м году жизни. С января 1989 года и до последних дней она возглавляла областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Ещё при жизни мемориальная доска в её честь установлена на здании педагогического колледжа в Алексеевке Корочанского района, где когда-то находилась школа № 1, которую оканчивала Мария. Также её именем назван Прохоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Новая мемориальная доска открылась в жилом доме Белгорода, где Мария Деркач проживала с 1980 года.