2019-07-30T15:08:38+03:00
Общество

Быть нужным. Делать дело

МСП банк - для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес, и работать честно, легально, платить все налоги и отчисления, зарабатывая на свое будущее и будущее своих детей. На прошлой неделе делегация банка посетила Белгород
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- Скажите, - спросил генеральный директор компании «Технолайн» Ираклий Ломакин, - В прошлом году я оформил кредит в МСП Банке на сумму 40 миллионов рублей. Могу ли я рассчитывать на упрощенную процедуру получения займа в этом году? В этом году я хочу оформить кредит на сумму 60 миллионов рублей

- Конечно, если вы наш партнер, и не имеете плохой кредитной истории, аккуратно погашаете кредит, то у вас – «зеленая улица» для получения других займов для развития бизнеса, - ответил заместитель председателя правления МСП банка Роман Капинос, - Хотя, должен сказать, что полуторное повышение кредитование, далеко не предел и для вашего бизнеса, и для нашего банка.

- Мы поставили своей целью - активно работать в Белгородской области, - заявил директор департамента региональных программ Банка Михаил Афанасьев, - Регион активно развивается, экономически продвинут, благоприятная инфраструктура. Наши клиенты – добросовестные и предприимчивые бизнесмены. Мы видим востребованность рынка услуг и производства. Не часто банкам предоставляется возможность напрямую пообщаться с потенциальными клиентами. Сегодня у нас такая возможность есть. Мы приглашаем к сотрудничеству всех представителей малого и среднего бизнеса Белгородчины, независимо от сферы их интересов.

- Сроки рассмотрения заявок на кредитование зависят от деловой репутации нашего партнера, - сказал директор департамента кредитных рисков МСП Банка Александр Доброслов, - его кредитной истории и опыта работы в данной отрасли. Если наше сотрудничество давнее и плодотворное, то срок рассмотрения заявки на кредитование весьма сокращается.

Сергей Филиппов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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