2019-07-30T11:09:14+03:00
Происшествия

В Белгородской области двух женщин и мужчину осудили за закладку наркотиков в тайники

Наркотическое средство «соль» они размещали на территории Старооскольского, Губкинского городских округов, в городе Новый Оскол и поселка Чернянка, а также соседних областей
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В Белгородской области двух женщин и мужчину осудили за закладку наркотиков в тайники.В Белгородской области двух женщин и мужчину осудили за закладку наркотиков в тайники.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области осуждены трое местных жителей, две женщины и мужчина, за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенные в составе организованной группы. Как выяснилось в ходе следствия, с декабря 2017 года по 31 января 2018 года молодые женщины, являясь членами организованной группы, действуя по указанию «куратора» занимались «фасовкой» наркотических средств «соли». «Соль» они размещали в тайниках на территории Старооскольского, Губкиского городских округов, в городе Новый Оскол и поселка Чернянка Белгородской области.

Отмечается, что в январе 2018 года 29-летняя осужденная привлекла к незаконной деятельности по распространению наркотических средств своего супруга. Выполняя указания «руководителя», полученные при помощи месенджера, супруги направились в Московскую область, где получили партию синтетических наркотиков массой 4,2 килограмм, которую необходимо было расфасовать на мелкие партии. Расфасовав наркотик, они разложили их на территории Белгородской, Воронежской, Курской и Саратовской областей.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а наркотическое средство общей массой 4,5 килограмма было изъято из незаконного оборота.

Приговором суда 29-летняя осужденной назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы, ее супругу- 8 лет лишения свободы, подельнице -12 лет. Назначенное наказание осужденные женщины будут отбывать в исправительной колонии общего режима, а мужчина в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы находится в производстве органа следствия, сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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