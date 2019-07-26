2019-07-26T15:35:55+03:00
Общество

Металлоинвест и ЕВРАЗ обменялись опытом

HR-руководители компаний обсудили совершенствование системы оплаты труда
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Гиганты горно-металлургического сегмента - Металлоинвест и ЕВРАЗ - постоянно стремятся к усилению не только своих производственных мощностей, но и улучшению системы управления бизнес-процессами. Одним из направлений этой системы выступает HR, то есть, управление персоналом, ведь грамотная работа с кадрами позволяет создать сплочённую команду, способную эффективно решать задачи и реализовывать даже самые сложные проекты.

- Нас объединяет одна индустрия. Несмотря на разницу в технологии производства и географическом положении, у нас есть схожие проблемы и задачи. И благодаря тому, что каждая компания идёт к усовершенствованию индивидуальным путём, мы находим уникальные, необычные решения, практики, которыми можем обменяться друг с другом, - отметила вице-президент по персоналу компании ЕВРАЗ Наталья Ионова.

Наталья Ионова: «У наших компаний – схожие задачи».

Наталья Ионова: «У наших компаний – схожие задачи».

Участники встречи презентовали проекты улучшений и успехи в ходе их реализации. В центре внимания оказались система оплаты труда, грейдирование, развитие инструмента мотивации и многие другие актуальные темы.

- Для нас эта встреча особенно значима, потому что сейчас внедряем у себя новую систему оплаты труда. Мы её называем целевой - общей для всех наших предприятий, - пояснил Дмитрий Городецкий, директор по экономике и организации труда компании ЕВРАЗ. – И по мере внедрения возникает много вопросов практического характера. Поэтому нашим специалистам было важно обсудить их и получить несколько полезных советов от компании, которая уже проходила такой путь. Чтобы нашу систему сделать максимально простой и эффективной.

Руслан Ильясов: «Такие встречи помогают каждой компании стать лучше».

Руслан Ильясов: «Такие встречи помогают каждой компании стать лучше».

- В рамках программы постоянных улучшений и повышения эффективности компании мы всегда должны наблюдать и интересоваться тем, что происходит вокруг нас, – рассказал Руслан Ильясов, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест». – Компания ЕВРАЗ выразила желание приехать посмотреть, как мы внедрили систему грейдинга и оплаты труда на предприятиях Металлоинвеста несколько лет назад. Наш коллектив в свою очередь попросил партнёров показать данные по их организационной структуре и численности, чтобы мы могли провести бенчмаркинг (изучение успешного опыта предприятий, для применения в своей компании) по эффективности нашей оргструктуры.

Фото: Валерий Воронов

ИСТОЧНИК KP.RU

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