Главный праздник горняков

19 июля торжества начались с праздничного собрания коллектива. На сцену вышли передовики производства – горняки и обогатители, водители и железнодорожники, ремонтники и представители других профессий предприятия. Ведомственные, областные и городские награды стойленцам вручили первый заместитель губернатора Белгородской области - начальник департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области Валерий Шамаев, глава администрации Старооскольскольского городского округа Александр Сергиенко и председатель Совета депутатов округа Евгений Согуляк. В этом году звания «Почетный горняк» удостоены 11 работников комбината, а Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли получил 41 сотрудник предприятия.

Впереди – еще много побед!

В адрес горняков звучали слова поздравлений и от генерального директора Стойленского ГОКа Сергея Напольских.

- Все победы и заслуги, которых мы уже добились – результат работы профессиональной команды работников Стойленского ГОКа. Впереди у нас - огромное количество задач и планов на перспективу. Стратегия 2022, которая была принята в прошлом году в Группе НЛМК, находится в активной фазе реализации. Нам предстоит построить новые мощности, увеличить объемы производства железорудного сырья, которое так востребовано сегодня на НЛМК. Уверен, что и новые производственные высоты мы тоже покорим! - сказал в своем выступлении Сергей Напольских.

Наград удостоены более 400 работников СГОКа.

Генеральный директор СГОКа вручил 25 лучшим представителям коллектива высшие корпоративные награды – Почетные знаки Стойленского ГОКа I степени (золотой) и II степени (серебро), премию «Золотой фонд». Первым, кто получил Золотой Почетный знак и премию «Золотой фонд» стал директор по производству Александр Крючков. 36 лет назад он принимал на обогатительной фабрике первый концентрат, а сегодня его мудрость, профессионализм, грамотность и большой опыт работы ведут коллектив комбината к новым победам.

- Еще в тот период проектные решения развития нашего комбината предусматривали объемы, о которых мы говорим сегодня - 42 миллиона тонн переработки руды. И фабрика окомкования тоже в проектах того периода была. Поэтому мы представляли комбинат в своем развитии и объемах, но мы не представляли его в такой передовой технологии. Сегодня Стойленский ГОК – это современное предприятие, современная техника, современные технологии. И мне очень приятно, что я в этом времени не потерялся и вместе с комбинатом живу этой жизнью и достаточно счастлив. Спасибо всем! – отметил Александр Крючков.

Торжественное собрание украсили творческие выступления.

Вместе с Александром Викторовичем премии «Золотой фонд» удостоены инженер автотранспортного цеха Николай Япрынцев, машинист тягового агрегата цеха железнодорожного транспорта Борис Филиппов и мастер энергоцеха Александр Шабанов. На главном торжественном собрании разного рода наградами отмечены более 50 человек. Всего в этом году в честь Дня металлурга награждены более 400 работников Стойленского ГОКа.

Празднование продолжилось на площади у корпорации «Стойленская нива».

На сцене выступили лучшие коллективы Старого Оскола.

Они «зажгли» публику перед выступлением главного героя вечера – звезды российского шоу-бизнеса Димы Билана. Пяти минут в такой обстановке было достаточно, чтобы ощутить, что День металлурга - едва ли не самый главный городской праздник, на который собрались тысячи оскольчан. Грандиозное шоу с участием заслуженного артиста Российской Федерации, победителя конкурса «Евровидение» Димы Билана вызвало бурю эмоций у гостей праздника.

Зрители приветствовали артиста овациями.

Красочный фейерверк стал ярким и запоминающимся финалом праздничного дня. Более десяти минут разноцветные всполохи салюта под звуки музыки освещали ночное небо в честь трудовых побед и достижений горняков Стойленского ГОКа.