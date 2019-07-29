Из дневника белгородца: Луганским детям запрещают приносить в детский садик оружие

Белгородец Евгений Бакало был в составе делегации в Луганской Народной Республике. Итогом этой поездки стал дневник Евгений, его рабочие записи и фото, которые он обязательно использует при написании своих новых рассказов. Встречаясь с жителями непризнанной республики, белгородцы услышали немало удивительных историй, о которых уже писал автор на страницах КП. Начало и продолжение здесь. Многое, с чем уже сроднились жители Луганщины, вызывает, если не шок, то массу вопросов. Как пройти, к примеру, мимо того факта, что маленьким луганчанам запрещают приносить в садики игрушки, которые напоминают о военных действиях. Ни водяных пистолетиков, ни военных машинок и прочего. «Всего этого хватает там, за окнами, - говорят воспитатели. – Пусть хотя бы здесь дети играют в мирные игры».

Встреча в центральной библиотеке Луганска имени Даля с писателями. Много интересных людей. Читали каждый свое. Представляли работы, достижения. Делились планами и строили общие.

Среди гостей был легендарный боец ополчения «Югослав». По лицу видно, что ему пришлось пережить массу ранений и операций. Разговорились. Узнал от него много интересных и печальных историй. Обменялись данными.

Объезжаем город. Много памятников. Почти все они посвящены войне. Отечественной или современной.

Общаемся с местными жителями. Слышим еще массу историй и случаев. На центральном рынке нам жалуются, что часть павильонов планируют закрыть, и отдать под роллердром. Возмущаются, что тут 20 лет торгуют, а теперь их теснят.. Но жизнь идет. И коммерсанты уже думают, как завлечь людей на свой досуговый спорт-аттракцион.

Гуляем по городу. Центральный сквер. Именно по этому зеленому скверу ударила впервые авиация Украины. Погибли люди. Видео есть в инете. Воронки заделали, но память людей осталась, и монументы стоят с фамилиями погибших.

Следы современной войны. Фото Евгений Бакало.

Заезжаем навестить раненого бойца в больницу. У него на этой стороне никого. Накануне дали его ориентировочные данные и попросили навестить. Передать лекарства. Купили все в аптеке у входа. Еще фрукты, сок, воду. Поднялись на 8 этаж. Лифт не работает. Нашли его. Позывной «Чук». Высокий улыбчивый парень лет 30. Совсем не ожидал гостей. Видно было, как ему приятно. Уже ходит. Правда все тело посечено осколками и в операционных швах. Тут же попросил контакты людей, которые за него похлопотали. Заносит их в старенький телефон и тут же хочет звонить… Соскучился по своим. Получается, что после ранения его несколько раз перевозили, контакты утеряны. А тут весточка. Все довольны встречей.

Едем на встречу в бойцом «Лис». Разведчик. Встречают нас, как дорогих гостей. Накрывают стол. Много разговариваем на разные темы. Бойцы вспоминают былое. Поем песни.

Вечер. Завтра ехать домой. Устроили на террасе в открытом баре творческий вечер для своих. С нами луганчане из федерации бокса, безопасники, пресс-служба. Немного выпиваем. Главное – общение. Среди нас много литераторов-журналистов. Есть что рассказать. Даже насмешить. Засиделись далеко за полночь.

А по улице с грохотом идет техника. Боевые машины, грузовики. И так несколько раз. Мы все вставали посмотреть. Местные же нам сразу сказали, что ничего интересного не увидим, ротация или подвоз БК.

Утром сборы домой. Осталось еще одно мероприятие. Самое экстремальное за всю поездку.

Собрав вещи и сдав гостиничные номера, выезжаем на линию соприкосновения с ВСУ Украины.

Переход «Станица Луганская». Это тот самый разбитый мост. Несчастные люди, которым приходится преодолевать этот рубеж. Тяжело это и физически, и морально. Бойцы ополчения и ВСУ друг друга не видят. И в этом месте договоренность не стрелять. Много мирных граждан. Часто с детьми. Со всех сторон масса свидетельств войны: замаскированные блиндажи; противотанковые ежи; таблички «Мины»; ограждение из колючей проволоки.

Нас всех предупреждают: «С асфальта не сходить. Из травы ничего не поднимать. Вести себя естественно и спокойно. Мы уже в зоне прямой видимости «той» стороны. Стрелять, скорее всего, не будут. Но провоцировать тоже не стоит. Посему камуфляж не одевать».

Ждем команды двигаться дальше к границе. Под ногами много осколков от снарядов и мин. Невзирая на запрет, подбираю несколько, рассматриваю. Тут же попадается обертка от конфеты Рошен. Символично. И то и другое от Пети из Киева. Делаю снимок осколков на фоне конфетной обертки.

Далее едем вниз до пункта пропуска. Много военных, но они все быстро перемещаются и уезжают. Много людей. Ждут разрешения на переход. Группа гражданских с детьми и чемоданами идет нам на встречу с украинской стороны. Все усталые.

Видим две машины ОБСЕ. Представители этой организации, в бронежилетах и с касками в руках что-то тихо обсуждают. Наши сопровождающие советуют их не фотографировать. Могут быть вопросы и негативная реакция.

О них тут свои истории и свое неуважительное отношение к ним луганчан. Глухие и слепые. Но много говорят. Их роль: фиксировать обстрелы. Получается так, что если они не подтвердили, то и обстрела не было. И не важно, что люди страдают и иногда гибнут.

Именно там, в прямой видимости станицы Луганская, я почувствовал холодок. В любую минуту могло случиться, что угодно. Выстрел снайпера. Мина. Снаряд с той стороны. Но, вроде, не показал это свое состояние другим. Не опозорился. Просто стоял и ждал, как все.

Потом домой. Вновь дорога. Полуразбитое Изварино. Граница. Полусонная работа наших таможенников. И почти 800 километров до Белгорода. Напряжение, которое, оказывается, было все эти дни, с которым сроднился и даже не замечал, спадает: здесь не стреляют…