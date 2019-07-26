Профилактика производственного травматизма – важная задача

Участниками мероприятия стали представители Фонда социального страхования, администрации, профсоюзного движения и различных предприятий Белгородской области.

Внимание и поддержка – каждому

Как неоднократно подчеркивалось, охрана труда - важный элемент социальной защиты населения. Работу по минимизации рисков получения производственных травм, а также по реабилитации пострадавших на производстве осуществляет Фонд социального страхования Российской Федерации. Она ведется с 2000 года – когда Фонд начал принимать от страхователей дела их сотрудников, изначально получающих выплаты и пособия на производстве.

Согласно статистике, озвученной управляющим Белгородским региональным отделением ФСС РФ Ириной Шушковой, принимаемые меры достаточно эффективны.

- За последние пять-семь лет мы видим, что производственный травматизм в регионе снизился в два раза, - рассказывает Ирина Сергеевна. - Меняется и категория тяжести травм: если ещё пару лет назад их было порядка 80-90 в год, то в прошлом году - не более 50.

Ирина Шушкова: «Для Фонда важно, чтобы человек смог вернуться к труду и чувствовать себя полноценным членом общества».

- Люди, работающие по трудовым договорам, застрахованы и имеют право на медицинскую и реабилитационную помощь. И не только в медицинских учреждениях нашей области, но и других регионов, если в этом есть необходимость, - подчеркивает Ирина Дорохова, консультант-руководитель группы реабилитации пострадавших отдела страхования профессиональных рисков Белгородского регионального отделения ФСС РФ.

Предусмотрены и выплаты, которые ежегодно индексируются. Оплата временной нетрудоспособности в размере 100% заработка и лечения, единовременная денежная компенсация в связи со стойкой утратой профессиональной трудоспособности, плюс - ежемесячные страховые выплаты.

- Несчастный случай классифицируется как легкий, когда он заканчивается временной нетрудоспособностью, выздоровлением, и человек продолжает работать в своей организации. При травме на производстве больничный лист оплачивается 100 % с первого дня до выздоровления или установления стойкой утраты трудоспособности, - поясняет Лилия Слапыгина, начальник отдела страхования профессиональных рисков Белгородского регионального отделения ФСС РФ. – При тяжелой травме сначала идет ранняя реабилитация: стационар, потом, возможно, амбулаторное лечение, центр восстановительной реабилитации. Со своей стороны, Фонд в полном объеме обеспечивает ее финансовое исполнение.

Важно, что ни один пострадавший не остается без внимания: за каждым закреплен сотрудник ФСС - реабилитационный менеджер - который постоянно находится на связи, консультирует, взаимодействует с медиками, работодателями и другими участниками процесса восстановления здоровья. А если человек не сможет вернуться на прежнее место работы, ему предоставляют возможность получить новую специальность и трудоустроиться в другом месте.

Фонд регулярно информирует страхователей о возможных компенсациях.

Заботиться о безопасности – выгодно

Как показывает практика, важным фактором снижения производственного травматизма является экономическая заинтересованность работодателя.

- Реализация предупредительных мер - затратное мероприятие, и с 2002 года у работодателя есть возможность частично компенсировать эти расходы, - напоминает Ирина Сергеевна. - В частности, сумма в размере до 20% страховых взносов, которые были начислены в прошлом году. До 1 августа ежегодно у каждого страхователя есть право обратиться за такой компенсацией. Максимальная компенсация ждет тех, кто отправляет сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста в санаторий. Есть скидки и надбавки к страховым тарифам: к примеру, если работодатель хорошо следит за охраной труда, получает скидку, которая может составлять до 40%, если наоборот – надбавку до 40%.

- Администрация тоже старается помочь работодателям, - говорит Ольга Гребенник, начальник отдела трудовых правоотношений и охраны труда Управления по труду и занятости населения Белгородской области. – Во-первых, мы объясняем, что заботиться о безопасности своего коллектива – выгодно, ведь государством предусмотрены средства на компенсацию этих затрат. Еще одной эффективной формой работы сегодня является вовлечение детей в различные мероприятия. Удивительно, но когда дома ребенок делится полученными знаниями или опасениями за здоровье мамы и папы, это дисциплинирует взрослых.

В Объединении профсоюзов подчеркивают: правила надо не только знать, но и выполнять!

Знай и не нарушай!

- Важная задача – поднять уровень культуры безопасности труда, - подчеркивает Людмила Морозова, руководитель профсоюзной инспекции труда Белгородского областного объединения организаций профсоюзов. – Непосредственно на предприятиях нам очень помогают уполномоченные по охране труда: прошедшие обучение рядовые сотрудники, ведущие журнал нарушений. Там, где руководители регулярно просматривают такие журналы, показатели производственного травматизма значительно ниже.

- Главное, чтобы и сами работники выполняли требования техники безопасности, - делится опытом Дмитрий Карпов, руководитель службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии Колхоза имени Горина. – А если еще и предложения коллектива о том, как улучшить условия труда, будут учитываться работодателем, то каждый будет чувствовать себя причастным и даже ответственным в целом за ситуацию на предприятии.

Представители белгородских предприятий тоже поделились опытом работы по охране труда...

...и задали спикерам важные для себя вопросы.

Кстати, итогом прошедшего мероприятия стало решение о проведении подобных встреч на постоянной основе. Чтобы сообща, следовательно, еще эффективнее, решать поставленные задачи по минимизации рисков получения белгородцами производственных травм.