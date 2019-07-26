2019-07-26T13:52:53+03:00
Общество

Профилактика производственного травматизма – важная задача

В Белгороде состоялся круглый стол, где обсуждались соответствующие программы и мероприятия, а также результаты их реализации в регионе
Екатерина ПАПАКИНА
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Участниками мероприятия стали представители Фонда социального страхования, администрации, профсоюзного движения и различных предприятий Белгородской области.

Внимание и поддержка – каждому

Как неоднократно подчеркивалось, охрана труда - важный элемент социальной защиты населения. Работу по минимизации рисков получения производственных травм, а также по реабилитации пострадавших на производстве осуществляет Фонд социального страхования Российской Федерации. Она ведется с 2000 года – когда Фонд начал принимать от страхователей дела их сотрудников, изначально получающих выплаты и пособия на производстве.

Согласно статистике, озвученной управляющим Белгородским региональным отделением ФСС РФ Ириной Шушковой, принимаемые меры достаточно эффективны.

- За последние пять-семь лет мы видим, что производственный травматизм в регионе снизился в два раза, - рассказывает Ирина Сергеевна. - Меняется и категория тяжести травм: если ещё пару лет назад их было порядка 80-90 в год, то в прошлом году - не более 50.

Ирина Шушкова: «Для Фонда важно, чтобы человек смог вернуться к труду и чувствовать себя полноценным членом общества».

Ирина Шушкова: «Для Фонда важно, чтобы человек смог вернуться к труду и чувствовать себя полноценным членом общества».

- Люди, работающие по трудовым договорам, застрахованы и имеют право на медицинскую и реабилитационную помощь. И не только в медицинских учреждениях нашей области, но и других регионов, если в этом есть необходимость, - подчеркивает Ирина Дорохова, консультант-руководитель группы реабилитации пострадавших отдела страхования профессиональных рисков Белгородского регионального отделения ФСС РФ.

Предусмотрены и выплаты, которые ежегодно индексируются. Оплата временной нетрудоспособности в размере 100% заработка и лечения, единовременная денежная компенсация в связи со стойкой утратой профессиональной трудоспособности, плюс - ежемесячные страховые выплаты.

- Несчастный случай классифицируется как легкий, когда он заканчивается временной нетрудоспособностью, выздоровлением, и человек продолжает работать в своей организации. При травме на производстве больничный лист оплачивается 100 % с первого дня до выздоровления или установления стойкой утраты трудоспособности, - поясняет Лилия Слапыгина, начальник отдела страхования профессиональных рисков Белгородского регионального отделения ФСС РФ. – При тяжелой травме сначала идет ранняя реабилитация: стационар, потом, возможно, амбулаторное лечение, центр восстановительной реабилитации. Со своей стороны, Фонд в полном объеме обеспечивает ее финансовое исполнение.

Важно, что ни один пострадавший не остается без внимания: за каждым закреплен сотрудник ФСС - реабилитационный менеджер - который постоянно находится на связи, консультирует, взаимодействует с медиками, работодателями и другими участниками процесса восстановления здоровья. А если человек не сможет вернуться на прежнее место работы, ему предоставляют возможность получить новую специальность и трудоустроиться в другом месте.

Фонд регулярно информирует страхователей о возможных компенсациях.

Фонд регулярно информирует страхователей о возможных компенсациях.

Заботиться о безопасности – выгодно

Как показывает практика, важным фактором снижения производственного травматизма является экономическая заинтересованность работодателя.

- Реализация предупредительных мер - затратное мероприятие, и с 2002 года у работодателя есть возможность частично компенсировать эти расходы, - напоминает Ирина Сергеевна. - В частности, сумма в размере до 20% страховых взносов, которые были начислены в прошлом году. До 1 августа ежегодно у каждого страхователя есть право обратиться за такой компенсацией. Максимальная компенсация ждет тех, кто отправляет сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста в санаторий. Есть скидки и надбавки к страховым тарифам: к примеру, если работодатель хорошо следит за охраной труда, получает скидку, которая может составлять до 40%, если наоборот – надбавку до 40%.

- Администрация тоже старается помочь работодателям, - говорит Ольга Гребенник, начальник отдела трудовых правоотношений и охраны труда Управления по труду и занятости населения Белгородской области. – Во-первых, мы объясняем, что заботиться о безопасности своего коллектива – выгодно, ведь государством предусмотрены средства на компенсацию этих затрат. Еще одной эффективной формой работы сегодня является вовлечение детей в различные мероприятия. Удивительно, но когда дома ребенок делится полученными знаниями или опасениями за здоровье мамы и папы, это дисциплинирует взрослых.

В Объединении профсоюзов подчеркивают: правила надо не только знать, но и выполнять!

В Объединении профсоюзов подчеркивают: правила надо не только знать, но и выполнять!

Знай и не нарушай!

- Важная задача – поднять уровень культуры безопасности труда, - подчеркивает Людмила Морозова, руководитель профсоюзной инспекции труда Белгородского областного объединения организаций профсоюзов. – Непосредственно на предприятиях нам очень помогают уполномоченные по охране труда: прошедшие обучение рядовые сотрудники, ведущие журнал нарушений. Там, где руководители регулярно просматривают такие журналы, показатели производственного травматизма значительно ниже.

- Главное, чтобы и сами работники выполняли требования техники безопасности, - делится опытом Дмитрий Карпов, руководитель службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии Колхоза имени Горина. – А если еще и предложения коллектива о том, как улучшить условия труда, будут учитываться работодателем, то каждый будет чувствовать себя причастным и даже ответственным в целом за ситуацию на предприятии.

Представители белгородских предприятий тоже поделились опытом работы по охране труда...

Представители белгородских предприятий тоже поделились опытом работы по охране труда...

...и задали спикерам важные для себя вопросы.

...и задали спикерам важные для себя вопросы.

Кстати, итогом прошедшего мероприятия стало решение о проведении подобных встреч на постоянной основе. Чтобы сообща, следовательно, еще эффективнее, решать поставленные задачи по минимизации рисков получения белгородцами производственных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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