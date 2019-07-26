2019-07-26T11:45:37+03:00
Общество

В Белгороде полицейские наградили двух подростков за спасение пропавшей без вести женщины

По данным регионального УМВД, в этом году из 656 потерявшихся людей найдены 644 человека
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Полицейские наградили семью, которая помогла найти пропавшую женщину.Полицейские наградили семью, которая помогла найти пропавшую женщину.Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Благодарности двум школьникам, которые помогли спасти пропавшую без вести пожилую женщину, вручили на последнем заседании Общественного совета при УМВД России по Белгородской области созыва 2016 – 2019 гг. Одним из вопросов, вынесенных на повестку дня, стала работа по розыску людей. Помимо правоохранителей и членов Совета, в обсуждениях принял участие координатор регионального отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Вначале состоялась церемония награждения юных героев. 25 июня в микрорайоне «Улитка» пропала пожилая женщина. Ее поиском занимались сотрудники полиции и волонтеры. Поисково-спасательный отряд прочесывал окрестности на протяжении двух дней. Найти белгородку помог счастливый случай и сознательность школьников.

Брат и сестра Степан Стогниенко и Олеся Палчей с балкона квартиры в бинокль увидели в овраге женщину. Поняв, что человеку требуется помощь, они сообщили об этом взрослым и бросились к пострадавшей, захватив с собой продукты и воду.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Информацию сразу же передали в «Лизу». Члены поисково-спасательного отряда вместе с сотрудниками скорой помощи эвакуировали женщину. На заседании заместитель начальника УМВД России по Белгородской области полковник внутренней службы Владимир Яценко от имени руководства ведомства поблагодарил ребят за неравнодушие и грамотные действия.

Сотрудник областного УгРо Сергей Темненко в своем выступлении отметил, что эта история яркий пример того, как важно объединить усилия при поиске пропавшего человека. Только в этом году благодаря скоординированным действиям полицейских, волонтеров и просто неравнодушных людей в течение дежурных суток удалось разыскать 27 пропавших без вести детей. Ни один из них не стал жертвой преступления. С теми, кто по какой-либо причине ушел из дома, проведена профилактическая работа. Всего за шесть месяцев в полицию поступило 656 сообщений и заявлений о безвестном исчезновении граждан. Местонахождение 644 человек на сегодняшний день установлено.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Координатор «Лизы Алерт» Дмитрий Борисов рассказал, что сейчас на территории Белгородской области работают порядка 80 активных членов отряда. Это люди самых разных профессий: учителя, менеджеры и профессиональные спасатели. Главные критерии, которые предъявляются к добровольцам – возраст от 18 лет и желание помогать людям. Несмотря на то, что приходится сталкиваться с определенными трудностями, отряд с каждым годом совершенствует свою работу. Для поиска пропавших без вести людей задействуют различные технические средства: GPS-навигаторы, картографическое оборудование, средства радиосвязи, беспилотники, мощные точечные источники звука, внедорожники и современные информационные системы. В ряде регионов есть даже конные и кинологические подразделения. Члены Отряда уделяют внимание и профилактике. Только в Белгородской области за этот год ими проведено больше ста уроков безопасности в школах, детских садах и летних лагерях. Дмитрий Борисов отметил необходимость развивать и совершенствовать формы взаимодействия Отряда с полицией. По мнению добровольцев, безопасность граждан – дело общее, и каждому попавшему в беду надо дать шанс на жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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