В Белгороде полицейские наградили двух подростков за спасение пропавшей без вести женщины
Благодарности двум школьникам, которые помогли спасти пропавшую без вести пожилую женщину, вручили на последнем заседании Общественного совета при УМВД России по Белгородской области созыва 2016 – 2019 гг. Одним из вопросов, вынесенных на повестку дня, стала работа по розыску людей. Помимо правоохранителей и членов Совета, в обсуждениях принял участие координатор регионального отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Вначале состоялась церемония награждения юных героев. 25 июня в микрорайоне «Улитка» пропала пожилая женщина. Ее поиском занимались сотрудники полиции и волонтеры. Поисково-спасательный отряд прочесывал окрестности на протяжении двух дней. Найти белгородку помог счастливый случай и сознательность школьников.
Брат и сестра Степан Стогниенко и Олеся Палчей с балкона квартиры в бинокль увидели в овраге женщину. Поняв, что человеку требуется помощь, они сообщили об этом взрослым и бросились к пострадавшей, захватив с собой продукты и воду.
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Информацию сразу же передали в «Лизу». Члены поисково-спасательного отряда вместе с сотрудниками скорой помощи эвакуировали женщину. На заседании заместитель начальника УМВД России по Белгородской области полковник внутренней службы Владимир Яценко от имени руководства ведомства поблагодарил ребят за неравнодушие и грамотные действия.
Сотрудник областного УгРо Сергей Темненко в своем выступлении отметил, что эта история яркий пример того, как важно объединить усилия при поиске пропавшего человека. Только в этом году благодаря скоординированным действиям полицейских, волонтеров и просто неравнодушных людей в течение дежурных суток удалось разыскать 27 пропавших без вести детей. Ни один из них не стал жертвой преступления. С теми, кто по какой-либо причине ушел из дома, проведена профилактическая работа. Всего за шесть месяцев в полицию поступило 656 сообщений и заявлений о безвестном исчезновении граждан. Местонахождение 644 человек на сегодняшний день установлено.
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Координатор «Лизы Алерт» Дмитрий Борисов рассказал, что сейчас на территории Белгородской области работают порядка 80 активных членов отряда. Это люди самых разных профессий: учителя, менеджеры и профессиональные спасатели. Главные критерии, которые предъявляются к добровольцам – возраст от 18 лет и желание помогать людям. Несмотря на то, что приходится сталкиваться с определенными трудностями, отряд с каждым годом совершенствует свою работу. Для поиска пропавших без вести людей задействуют различные технические средства: GPS-навигаторы, картографическое оборудование, средства радиосвязи, беспилотники, мощные точечные источники звука, внедорожники и современные информационные системы. В ряде регионов есть даже конные и кинологические подразделения. Члены Отряда уделяют внимание и профилактике. Только в Белгородской области за этот год ими проведено больше ста уроков безопасности в школах, детских садах и летних лагерях. Дмитрий Борисов отметил необходимость развивать и совершенствовать формы взаимодействия Отряда с полицией. По мнению добровольцев, безопасность граждан – дело общее, и каждому попавшему в беду надо дать шанс на жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU