Белгородский следователь: Без прикрас «о взяточничестве, мошенничестве, служебных подвохах, казнокрадстве» и особо тяжких убийствах

Фраза в кавычках: «о взяточничестве, мошенничестве, служебных подвохах, казнокрадстве» – из Петровской эпохи. Именно Петром I в 1713 году 25 июля была создана канцелярия, как орган, в обязанности которого входило проведение предварительного следствия. Канцелярия подчинялась напрямую царю. Следователь по особо важным делам Белгородского Следственного комитета, майор юстиции Дмитрий Басов к этому петровскому списку добавляет еще и «особо тяжкие преступления».

ПРЕСТУПНИК ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ

Расследование особо тяжких преступлений – прерогатива Следственного комитета. Человек, совершивших злодейство, должен сидеть в тюрьме. И белгородским следователям только с начала этого года удалось направить в суд 60 уголовных дел. Из них два жителя региона совершили убийство, четыре обвиняются в причинение тяжкого вреда здоровью, восемь – в преступлениях против половой неприкосновенности. И за каждым этим уголовным делом – скрупулезная, тяжелая работа следователя.

Не всегда, признается Дмитрий Леонидович, сразу удается поймать и наказать преступника. Рассказывает, что был в его практике случай, когда преступник попался только спустя 5 лет и понес заслуженное наказание.

– Особо тяжкое преступление тогда было совершено в отношении ребенка. Следователям удалось найти отпечатки пальцев преступника на оконной раме. По всей видимости, именно через окно преступник скрылся. Но задержать тогда его не удалось. И только спустя 5 лет в другом городе он попался – совпали отпечатки пальцев.

ПОД ГРУЗОМ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ

Говорить о преступлениях против детей, несовершеннолетних, трудно. Даже имея за плечами немалую практику, видавшему всякое Дмитрию Басову.

– Что скрывать, с годами привыкаешь не удивляться, не включать эмоции. Но преступление против несовершеннолетних – всегда сложны именно своей эмоциональной окраской. Трудно вести допрос ребенка, который всеми силами пытается забыть о преступлении, а ты просто обязан вытащить из него те факты, которые помогут поймать и наказать преступника. Тем не менее, дело следователя – собрать доказательную базу и под ее грузом принудить подозреваемого признать свою вину, – считает главным Дмитрий Леонидович.

– А часто ли подозреваемые сознаются в своей вине?

– Как правило, под грузом доказательств. Признание вины влияет на срок, так что, поняв, что от наказания не уйти, преступники сознаются, чтобы смягчить наказание.

– Но вы же зачастую знаете, что человек виновен?

– Сбор и анализ доказательств может свидетельствовать как о виновности, так и о невинности человека, подозреваемого в совершении преступления. Наша задача собрать все возможные доказательства и передать их в суд. А уж меру вины и наказание определяет другое ведомство.

Фото из личного архива героя публикации.

ОТКУДА БЕРУТСЯ СЛЕДОВАТЕЛИ

– Не уверена, что вы с детства мечтали, что будете расследовать особо тяжкие преступления, иметь дело с преступниками, всей этой грязью, о которой как-то не принято даже говорить…

– Мой случай не совсем типичный, у меня дед работал следователем, так что я понимал, с чем придется столкнуться.

.– А другие, молодые ребята, которые приходят к вам, понимают?

– Из числа вот таких ребят, студентов юрфака, и получаются хорошие следователи. Но, конечно, далеко не из всех. Если одну и ту же работу один выполняет на полчаса, в другой за три, понятно, кто лучше. Важно умение анализировать, все тщательно планировать. Да, у нас нет погонь, эффектных перестрелок, как в фильмах, но работа интересна по-своему. И трудна.

– Физическая форма важна?

– Спортом нужно заниматься всем мужчинам, несмотря на профессию.

КОГДА НАКАЗАНИЕ НЕИЗБЕЖНО

В 2017 году несовершеннолетнего жителя Белгорода обвинили в грабеже. Совершено преступление было группой лиц, так что суд, учитывая возраст малолетнего преступника, назначил наказание, не связанное с лишением свободы.

– Парня тогда предупредили, что он может быть привлечен к ответственности более суровой. И что же, в 2018 году он, будучи совершеннолетним, совершает новое преступление – разбой. В 2019 году он был осужден и лишен свободы.

До экономических преступлений, получения крупных взяток, т.е. до «взяточничества, мошенничества, служебных подвохов, казнокрадства», что было намечено еще Петром I, в разговоре дело не дошло. Здесь преступники, как правило, из других слоев общества. Но это – отдельная тема.

Отметим только, что и им не удается избежать наказания, которое неизбежно должно следовать за совершением преступления, каким бы оно особо тяжким не было. Об этом уж позаботятся белгородские следователи.