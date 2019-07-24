Старооскольскому предпринимателю грозит штраф за игнорирование требования об установке в магазине детектора купюр

В Старом Осколе в отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное дело за неисполнение представления следователя. По предварительным данным, он не выполнил в срок требование об установке в магазине аппарата для определения подлинности купюр и камер видеонаблюдения. В случае с ИП за такое правонарушение предусмотрен небольшой штраф – до полутора тысяч рублей. Когда речь идет о юридическом лице, сумма может вырасти до 100 тысяч рублей.

В УМВД России по Белгородской области сообщили, что ранее в торговой точке обнаружили поддельную купюру номиналом 5000 рублей. Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции сумели выйти на след сбытчика фальшивки. Им оказался 35-летний местный житель. Зная, что купюра поддельная, он отправил с нею свою сожительницу в магазин за спиртным.

Сбытчика уже осудили. Он получил год исправительных работ.

В областном главке МВД также рассказали, что с 23 по 28 июля в регионе проходит операция «Фальшивка». Правоохранители призывают белгородцев быть внимательными при обращении с деньгами. В случае обнаружения поддельных купюр следует незамедлительно обращаться в полицию по телефонам: 02 или (4722) 352-511; 352-235. Не стоит пытаться сбыть подделку. За это Уголовным кодексом предусмотрено суровое наказание – до 8 лет лишения свободы. Владельцам магазинов правоохранители традиционно рекомендуют установить детекторы купюр и видеонаблюдение.