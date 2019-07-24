АО «МЕДТЕХНИКА» - с заботой о нашем здоровье

Более 50 лет предприятие «Медтехники» занимается поставками и обслуживанием медицинского оборудования во все клинические учреждения нашей области. Делает это успешно, поэтому качество работы и авторитет «Медтехники» не подвергается сомнению ни в одной поликлинике и больнице. Об истории и перспективах развития мы беседуем с генеральным директором Виктором Гавриленко.

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- Виктор Владимирович, с чего и когда началась «Медтехника»?

- Наше предприятие в свое время создали доктора. Они поняли, что нужны стабильные и оперативные закупки медицинского оборудования для осуществления их профессиональной деятельности. В 1963 году была образованна мастерская по торговле и обслуживанию медицинской техники при Белгородском облздравотделе. Время не стояло на месте, потребности росли, рос спрос, следовательно, мастерская наращивала свои мощности. И в сентябре 1965 года Постановлением Совета Министров СССР было учреждено предприятие «Медтехника».

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- Какие задачи были поставлены перед «Медтехникой» в начале пути?

-Поставлять и обслуживать медицинскую технику для медицинских учреждений области и населения, проектировать ее для монтажа, технического обслуживания, и утилизации. В нашу структуру входили – ремонтная, торговая служба и два магазина. Тогда же встал вопрос о постройке собственного здания. Это было необходимо, ведь, мы были призваны обеспечивать лечебные учреждения десятками тысяч наименований медицинского оборудования. Начинала свою жизнь контрольно-измерительная лаборатория, снабжение лечебными газами. В 1968 году было построено здание, в котором мы находимся по сей день. В это же время началось бурное развитие здравоохранения. Началось строительство поликлиник и больниц. К нам приходили выпускники из медицинских техникумов Харькова, Москвы и Ленинграда, в основном это были специалисты по рентгеноскопии, эндокринологии и функциональной диагностики.

Сегодня в наши задачи входит- обеспечение безопасности жизни и здоровья пациента и обслуживание персонала с использованием современных технологий медицинской техники. АО «Медтехника» осуществляет монтаж, наладку оборудования, обучение медицинского персонала методам работы, техническое обслуживание, ремонт и ликвидацию оборудования, а также реализовывает продукцию медицинского назначения.

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-Какую географию АО «Медтехника» охватывает?

-Большинство медицинских учреждений Белгородской области и других регионов Центрального Федерального округа. Мы обслуживаем всю физиотерапевтическую, КДЛ, СКТ, МРТ и функциональную диагностику. Продаем и вводим в эксплуатацию все необходимое оборудование.

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- Кто Ваши клиенты?

- Все центральные районные больницы, фельдшерско-акушерские пункты, центры общей врачебной практики в селах и поселках, и конечно поликлиники и больницы областного центра. Талантливых врачей у нас много, но без современного и высокотехнологичного оборудования сегодня достичь эффективного результата в лечении пациента невозможно. Мы участвовали в оснащении лечебных учреждений таким оборудованием, которого до этого в области не было. Электрокардиографы передают сейчас информацию на расстоянии. Все фельдшерско-акушерские пункты оснащены дефибрилляторами, без которых невозможна реанимация человека с осложнениями сердечно-сосудистых заболеваний.

- Расскажите о специалистах, которые у вас работают?

- Все, без исключения, а это 68 человек – профессионалы своего дела. У нас заключен договор с медицинским факультетом БелГУ. Это инженерно-физический факультет и факультет биотехнологий. Это те специальности, которые чрезвычайно востребованы нашим предприятием. Мы отслеживаем студентов, они проходят у нас производственную практику, поэтому категория наших специалистов очень высока. Хотелось бы отметить наших специалистов: Бубликова Е.П., Шеремет А.Ю., Огородова М.Е., Унковского А.В., Ростовцева П.Н. - замечательные специалисты, настоящие мастера своего дела. Они инженеры-электроники, в их обязанности входит ремонт рентгеновских аппаратов, СКТ, МРТ. Пришедший с университетской скамьи Шеремет А.Ю. специализируется на аппаратуре для искусственной вентиляции легких. Бубликов Е.П. обслуживает высокотехнологичное медицинское оборудование. Огородов М.Е. специализируется по функциональной диагностике. Должен сказать, что вся эта техника высокотехнологична, поэтому здесь востребованы профессионалы только очень высокого уровня. Каждый сотрудник уникальный в своем роде специалист, эти люди любят свою профессию и отдаются ей всей душой.

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- Что из себя будет представлять АО «Медтехника» завтра?

- Прогресс имеет постоянный вектор развития. У АО «Медтехники» он положительный. В медицине необходимо идти в ногу со временем. По оснащенности современным медицинским оборудованием наша область идет в лидерах по Центральному Федеральному округу. В этом заслуга в том числе коллектива нашей компании. Лечебные учреждения области оснащены современными медицинскими изделиями и оборудованием (СКТ 128 срезов, аппарат МРТ и др.) В ближайших планах- открытие лаборатории по поверке средств измерения и их калибровке. Все наши достижения были бы невозможны без внимательного отношения к "Медтезнике" со стороны областного Департамента здравоохранения.

Главная и единственная наша задача- оснастить все медицинские учреждения области самым высокотехнологичным оборудованием и следить за тем, чтобы оно исправно функционировало.

Здоровье человека- это бесценное достояние. Коллектив АО «Медтехника» своим добросовестным трудом вносит свой весомый вклад в укрепление здоровья сограждан, посредством своей интенсивной деятельности содействуя доступности современных медицинских технологий жителям Белгородской области и регионов России.

Беседовал Сергей Филиппов

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АО «МЕДТЕХНИКА»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ - НАША ЗАБОТА