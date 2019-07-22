«Ростелеком» связал НАШЕСТВИЕ с космосом

Фестиваль НАШЕСТВИЕ в этом году отметил двадцатилетие и с успехом прошел с 18 по 21 июля в Большом Завидово Тверской области. Для проведения телемоста с Международной космической станцией цифровой провайдер организовал защищенную сеть VPN и развернул на Главной сцене систему видеоконференцсвязи. Кроме этого специалисты компании проложили два километра оптики и установили стационарное сетевое оборудование, обеспечив канал связи пропускной способностью в 500 Мбит/с.

- НАШЕСТВИЕ – это впечатляющая история! Это название знает почти каждый и ждет «Главное приключение года» уже с момента закрытия предыдущего. Мы постоянно совершенствуем фестиваль в части инфраструктурных решений: стараемся сократить пробки и очереди, добавляем парковочные места и душевые. Для двадцатилетия НАШЕСТВИЯ мы придумали массу сюрпризов в плане программы и разнообразных фишек. Например, быстрый безопасный интернет от «Ростелекома» помог нам с «Роскосмосом» провести прямое общение с МКС. Друзья фестиваля на ура восприняли виртуальную встречу. Особенно – дети, которых было много, и для которых мы приготовили массу развлечений и полезных занятий, - поделилась Анастасия Рогожникова, программный директор «НАШЕго Радио».

Оптический канал связи, стационарная точка доступа и VPN от «Ростелекома» позволили организаторам НАШЕСТВИЯ провести видеоконференцию с Международной космической станцией: летчик-космонавт, командир экипажа МКС-60 Алексей Овчинин ответил на вопросы ведущих и поздравил фестиваль с 20-летием. С Главной сцены его приветствовали летчик-космонавт Олег Артемьев и музыканты группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко.

- В этом году НАШЕСТВИЕ перешагнуло все границы и вышло в космос – более двухсот тысяч гостей имели возможность принять поздравления с двадцатилетием любимого фестиваля прямо с орбиты. Это не считая миллионов зрителей, наблюдавших за прямой трансляцией или после в записи. Честно говоря, я искренне горжусь, что именно «Ростелекому» выпала возможность обеспечить связь между Главной сценой фестиваля и Центром управления полетами в Королёве. От всего сердца поздравляю НАШЕ Радио с юбилеем проекта и, уверен, что впереди нас ждет долгое успешное сотрудничество, - отметил Дмитрий Ким, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

Решение VPN от «Ростелекома» отвечает самым высоким стандартам защиты данных. Эта технология обеспечила безопасный обмен данными между главной площадкой НАШЕСТВИЯ и Центром управления полетами. Услуга VPN позволяет быстро организовать защищенную сеть, объединив инфраструктурные объекты независимо от их территориального расположения. Высокое качество телекоммуникационных сетей цифрового оператора гарантирует эффективность работы самых сложных и ресурсоемких сервисов.