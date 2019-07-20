Алана Мамаева заинтриговала возможным свиданием с мужем в белгородской колонии

Скандального футболиста Павла Мамаева, который со своим «коллегой» Александром Кокориным вот уже вторую неделю находится в исправительной колонии № 4 Алексеевки, могла посетить супруга. По крайне мере именно об этом своей записью в Instagram могла намекнуть Алана Мамаева. Девушка 19 июля опубликовала пост со словами: «3 дня пролетели...». Заинтригованные подписчики сразу же предположили, что речь идет именно о времени прошедшем с последнего свидания супругов.

Подкрепляется эта версия тем, что к посту прикреплено фото, на котором изображены Алана и Павел Мамаева, а также другая супружеская пара - Александр Кокорин и Дарья Валитова. С другой стороны Дарья ни о чем подобном на своей странице в Instagram не писала.

Этот пост вызвал много вопросов

Да и фото, как выяснилось, сделано давно. Это можно понять по тому, что на снимке у Павла Мамаева еще нет татуировок на шее, у футболистов иные прически, да и одеты они в форму своих клубов.

Но если фото и сделано несколько лет назад, то сам факт свидания все равно возможен. Как мы уже сообщали Павел Мамаев и Александ Кокорин смогут часто звонить домой и даже заработать. Возможны и такие «бонусы», как свидания. Напомним, ранее появилась информация о том, что Кокорина и Мамаева отправили в восьмой отряд - для «привилегированных» заключенных.

Подробнее об условиях содержания и порядках, царящих в этой ИК, «Комсмосолке» рассказал Анатолий Малахов - человек хорошо знакомый с системой, председатель Общественной наблюдательной комиссии Воронежской области.

Напомним, известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев лишились свободы из-за инцидента, случившегося в октябре прошлого года. Товарищи отмечали победу «Зенита» в ночном клубе, однако веселье закончилось сразу двумя драками. Из-за чего спортсменов задержали и отправили в «Бутырку». Пока шло следствие, Кокорин и Мамаев играли в футбол во дворе СИЗО. Затем суд отправил футболистов в алексеевскую колонию № 4.