Сотрудники Металлоинвеста отпраздновали День металлурга

- Вашим трудом создаётся богатство и могущество нашей Родины. На ваших плечах растёт город Губкин, Белгородчина и вся наша страна, - обратился к лебединцам Андрей Варичев, генеральный директор УК «Металлоинвест». - Нам с вами очень повезло принадлежать к большой семье российских металлургов, быть потомками тех, кто открывал наше месторождение. Спасибо за ваш труд и за уверенность в завтрашнем дне!

За большой личный вклад в развитие отрасли и многолетний добросовестный труд нагрудным знаком «Шахтёрская слава» I степени был награждён Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы.

- Этот год у нас идёт под знаком 60-летия добычи первой тонны руды. Это труд многих поколений. Сегодня на комбинате работают уже правнуки наших первопроходцев, - отметил Олег Юрьевич. - Наша с вами сейчас задача, чтобы Лебединский ГОК стал более современным, производительным. Мы должны выпускать самую лучшую в мире продукцию и быть самыми эффективными. И всё это мы сделаем с вами вместе, дорогие лебединцы. С праздником!

По традиции, определили лучшее подразделение по итогам первого полугодия. Уже в третий раз им стал коллектив завода горячебрикетированного железа.