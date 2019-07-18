Белгородская область лидирует в рейтингах благодаря отсутствию страхового мошенничества

Белгородская область второй месяц подряд сохраняет лидерские позиции в списке наиболее благополучных регионов и занимает второе место, уступив пальму первенства только Чукотскому автономному округу. Несмотря на общий позитивный результат, при анализе данных по региону видно, что в области сильно упали среднедушевые доходы по сравнению с прошлым кварталом – почти на 10%. При этом доходы населения к аналогичному периоду прошлого года также снизились – на 6,8%.

Заметно снизился показатель экономической преступности, включая взятки (более чем вдвое). Но Генпрокуратура практикует корректировку опубликованных показателей задним числом, поэтому говорить об оформившемся тренде пока рано.

Примечательно, что случаев страхового мошенничества в Белгородской области за рассматриваемый период не было зафиксировано (ни одного заявления о возбуждении уголовного дела не направлено в органы). Такими результатами может похвастаться всего несколько регионов. Это говорит о высоком уровне социальной ответственности среди жителей региона, а также об эффективности мер по предотвращению и борьбе со страховым мошенничеством со стороны самих страховщиков и правоохранительных органов.

Включение Белгородской области в топ-10 благополучных регионов рейтинга криминогенности ИРП было отмечено как позитивное событие в рейтинге социально-политической устойчивости регионов Фонда «Петербургская политика», который оценивает влияние значимых событий политической, экономической и социальной сферы на положение региона. Как и в рейтинге криминогенности, в рейтинге Фонда Белгородская область вошла в список регионов с максимальной устойчивостью (8,3 балла, второй по успешности результат).

В июне при составлении рейтинга Фонда впервые были учтены результаты последнего рейтинга Института региональных проблем как одного из индикаторов ситуации в регионе. Это подтверждает достоверность и значимость результатов рейтинга криминогенности, показатели которого, включая уровень страхового мошенничества, влияют на положение региона в рейтинге социально-политической устойчивости.

«При составлении июньского рейтинга мы оценивали предпринятые шаги в экономической политике, реализацию национальных проектов, непродление соглашения правительства с нефтяными компаниями о регулировании цен на бензин и другие значимые события, - комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. – В качестве позитивных и негативных событий для региона отмечалось также присутствие регионов в различных рейтингах, включая рейтинг социально-экономического положения РИА Рейтинг, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата АСИ, экологический рейтинг «Зеленого патруля». Впервые включили в анализ результаты рейтинга криминогенности Института региональных проблем, который изучает взаимосвязь между социально-экономическим положением региона и криминальной обстановкой в нем же. Данные рейтинга помогли подтвердить выявленные в ходе нашего анализа тенденции».

«Для нас включение результатов рейтинга криминогенности в рейтинг Фонда «Петербургская политика - событие чрезвычайной важности, - комментирует директор ИРП Дмитрий Журавлев. Для нас важно, что результаты рейтинга заметили и приняли во внимание наряду с другими исследованиями, включая рейтинг социально-экономического положения РИА Рейтинг, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата АСИ, экологический рейтинг «Зеленого патруля» и другие исследования».

О рейтинге криминогенности регионов

Рейтинг формируется на основе нескольких групп статистических данных, регулярно публикуемых органами власти. Уровень зарплат, безработицы, потребительских цен публикует Росстат, динамику количества ИП и долги по налогам ФНС, статистику по разным видам преступлений - Генпрокуратура, статистику ДТП - МВД, расходы региональных бюджетов и внебюджетных фондов - Федеральное казначейство. Задача рейтинга - на основе накопленных данных прогнозировать развитие криминогенной обстановки в регионе и устанавливать ее взаимосвязь с показателями уровня жизни людей.

фото Станислав Шевченко

info@irpr.ru

www.irpr.ru