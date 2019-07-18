2019-07-18T14:04:07+03:00
Общество

В Белгороде обсудят вопросы производственного травматизма

19 июля состоится круглый стол, информационным партнером которого выступит «Комсомольская правда»
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Как строится работа по охране труда белгородцев? Как поддержать пострадавших на производстве? Что такое «нулевой травматизм» и чем готов помочь Фонд социального страхования работодателям? На эти и другие вопросы в ходе мероприятия ответят спикеры, поделятся лучшими практиками, и, конечно, подробнее расскажут о государственных услугах Фонда, его новейших цифровых социальных сервисах.

В работе круглого стола примут участие управляющий Белгородским региональным отделением ФСС РФ Ирина Шушкова, начальник отдела трудовых правоотношений и охраны труда Управления по труду и занятости населения Белгородской области Ольга Гребенник, специалисты Фонда по вопросам страхования профессиональных рисков и реабилитации пострадавших, а также представители ведущих предприятий региона.

Отметим, что подобные мероприятия, посвященные государственным услугам Фонда, регулярно проводятся в различных субъектах нашей страны, и имеют масштаб всероссийского проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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