В Белгороде обсудят вопросы производственного травматизма

Как строится работа по охране труда белгородцев? Как поддержать пострадавших на производстве? Что такое «нулевой травматизм» и чем готов помочь Фонд социального страхования работодателям? На эти и другие вопросы в ходе мероприятия ответят спикеры, поделятся лучшими практиками, и, конечно, подробнее расскажут о государственных услугах Фонда, его новейших цифровых социальных сервисах.

В работе круглого стола примут участие управляющий Белгородским региональным отделением ФСС РФ Ирина Шушкова, начальник отдела трудовых правоотношений и охраны труда Управления по труду и занятости населения Белгородской области Ольга Гребенник, специалисты Фонда по вопросам страхования профессиональных рисков и реабилитации пострадавших, а также представители ведущих предприятий региона.

Отметим, что подобные мероприятия, посвященные государственным услугам Фонда, регулярно проводятся в различных субъектах нашей страны, и имеют масштаб всероссийского проекта.