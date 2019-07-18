Что должны знать белгородцы о подводных камнях при строительстве нового дома на месте старого

Если вы решили построить новый дом на месте снесенного дома, то вам необходимо знать, что демонтированный объект необходимо снять с государственного кадастрового учета и прекратить права собственности. Для чего это нужно? На эти и другие вопросы отвечают специалисты Росереестра.

Сведения об объектах капитального строительства, которые стоят на государственном кадастровом учете, передаются в налоговую инспекцию для начисления налога на недвижимость. Если не снять с учета разрушенный дом, то налог за него так и будет начисляться.

Но просто написать заявление на снятие с государственного кадастрового учета объекта недвижимости не достаточно. Вам придется подтвердить факт «гибели» или «уничтожения» объекта недвижимости. Документом, подтверждающим прекращение существования такого объекта недвижимости, является акт обследования (Форма акта обследования и требования к его подготовке утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации " от 20.11.2015 № 861 "Об утверждении формы и состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке»). Такой акт обследования готовит исключительно кадастровый инженер по результатам осмотра разрушенного дома.

Только потом можно подать заявление о снятии с государственного кадастрового учета и прекращения права собственности на разрушенный объект в одном из офисов МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» или посредством официального сайта Росреестра (www.rosreestr.ru) через личный кабинет (в этом случае необходима электронная цифровая подпись).

Отметим, что с заявлением о снятии соответствующего объекта капитального строительства с государственного кадастрового учета вправе обратиться только собственник такого объекта, либо его законный представитель. Если дом в собственности нескольких владельцев, они могут подать документы одновременно или оформить доверенность у нотариуса на одного владельца, чтобы он выполнил все необходимые действия.

В результате проведения учетных действий заявителю или его представителю будет выдана выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о прекращении существования объекта недвижимости.

Снятие с государственного кадастрового учета объекта недвижимости осуществляется бесплатно в срок не более 12 рабочих дней со дня приема заявления и документов органом регистрации прав.