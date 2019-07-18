2019-07-18T14:52:58+03:00
Общество

Банк «Открытие»: меняемся к лучшему вместе с вами!

В пресс-центре «Комсомолки» состоялась встреча журналистов с Георгисом Ягубовым, бизнес-лидером объединенного банковского бизнеса группы «Открытие» в Белгородской области
Екатерина ПАПАКИНА
Поделиться:
Фото: Максим Буханов.Фото: Максим Буханов.
Изменить размер текста:

Спикер рассказал о достигнутых в нынешнем году результатах, ответил на вопросы, которые волнуют жителей региона, поделился планами банка, направленными на пользу клиентов.

Если обратиться к цифрам, то по состоянию на 1 июля 2019 года общий объем кредитного портфеля ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в регионе составил 11,7 миллиарда рублей. Наибольший рост в составе кредитного портфеля в относительном выражении продемонстрировали кредиты крупным корпоративным клиентам (рост на 33%) и кредиты физическим лицам (рост на 26%).

Георгис Ягубов отметил, что одним из приоритетов сегодня является работа по программе льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ крупных корпоративных клиентов. В ее рамках за первое полугодие уже предоставлены 2,1 миллиарда рублей, а до конца текущего года к ним добавятся еще более чем на 2 миллиарда.

Если говорить о частных клиентах, то приоритет – ипотечное кредитование. Сегодня в банке действует достаточно программ, процентная ставка в которых стартует от 9,3%. Во втором квартале текущего года в региональном офисе банка был открыт ипотечный модуль, где жителям региона уже выдано более 100 миллионов рублей. Спикер подчеркнул, что предложения банка пользуется популярностью у белгородцев, в том числе и потому, что люди видят инвестиции в недвижимость одними из самых надежных. Более того, достаточно весомый процент от средств, полученных в рамках потребительских кредитов, так или иначе связан с жильем: его обустройством, ремонтом, строительством.

Говоря о новшествах, Георгис Ягубов поделился итогами масштабной работы, которая позволит совершать платежи ЖКХ без комиссии. Уже к августу полноценно заработает соответствующий он-лайн сервис «Открытия». Белгородское подразделение банка стало первым, кто предоставил возможность делать это бесплатно. В дальнейших планах - избавить от комиссии платежи за детские сады и школы.

Не перестает банк работать и над вопросом обеспечения комфорта своих клиентов, постоянного повышения уровня качества обслуживания.

- В июне был открыт офис нового формата в Старом Осколе. Сейчас идет реконструкция центрального офиса банка в Белгороде на Свято-Троицком бульваре. Он откроет свои двери для клиентов во 2 декаде августа. Мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно, а их общение с сотрудниками банка было максимально эффективным, - подчеркнул Георгис Ягубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Белгородской области за смерть ребенка будут судить работников детского сада
В Белгороде сотрудники ДПС экстренно доставили в больницу потерявшую часть кисти женщину
На территории Белгородской области продлен особый противопожарный режим
В Белгороде обсудят вопросы производственного травматизма
В аэропорту Белгорода в двигатель садящегося самолета попала птица
Сбербанк представил обновленный сервис приема онлайн-платежей для предпринимателей
В многоквартирных домах Белгорода за электричество жильцы будут платить больше
С начала года 70 тысяч белгородцев не смогли уехать из России
Белгородец лишился 30 тысяч рублей, попросив незнакомца помочь ему снять деньги с карты
«Открытие» меняет лимиты на снятие наличных
Белгородка отделалась условным наказанием за махинации со страховыми полисами
Правительственная награда в юбилейный год
В Старом Осколе ночью из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 12 жильцов многоэтажки
Белгородский «Салют» начал сезон с крупной победы
Фотограф из Белгородской области стал победителем фотоконкурса «Вода России»
В Белгороде пройдет летний фестиваль экстремального спуска в воду фестиваль Fun Jumping
Липецкое отделение ПАО Сбербанк возглавил Роман Петрухин
Белгородцам готовят сюрприз в виде платной парковки возле ТРК «Сити Молл»
Белгородца-предпринимателя вынудили расстаться с более чем миллионом рублей
На базе Белгородского университета открылась седьмая летняя языковая школа