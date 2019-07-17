Правительственная награда в юбилейный год

Ровно 35 лет трудится Александр Гранков машинистом мельниц в первом цехе обогатительной фабрики.Много лет назад решающую роль в его жизни сыграла любовь. Причём как в прямом, так и в переносном смысле. Приехав к родителям в деревню Курской области погостить, Александр познакомился с юной красавицей Любовью и понял, что не хочет без неё жить. Рассчитался с прежнего места работы в Дзержинске и переехал поближе к избраннице. На тот момент она работала бухгалтером на Лебединском ГОКе. На работу герой этой истории решил устроиться сюда же. В отделе кадров получил направление на обогатительную фабрику, прошёл обучение, стажировку и отправился в самостоятельное «плавание» в качестве машиниста мельниц.

— До сих пор помню первый рабочий день. Как только зашёл в цех, так и обомлел. Огромный, мельниц столько, что конца им не видно! — делится воспоминаниями собеседник.

ВАЖНОЕ РЕМЕСЛО

От работы машинистов мельниц напрямую зависит качество концентрата. В зоне ответственности Александра Николаевича, например, восемь подобных механизмов, в которых происходит самоизмельчение руды. И то, насколько правильно наш собеседник отрегулирует количество подаваемой воды, сказывается в дальнейшем на всей цепочке получения конечного продукта.

— Мы должны неравнодушно относиться к своей работе. Например, если видишь, что воды идёт мало, не нужно ждать, пока руководство даст задание промерить слив, необходимо самостоятельно регулировать режимы, сообщив о проблеме диспетчеру, — считает Александр Гранков. — Не менее важно в нашей профессии соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности. Если всё делать в соответствии с правилами, тогда все будут живы и здоровы.

Более тридцати лет наш герой трудился в одном цехе в той же профессии, а всё потому, что дело своё любит, относится к нему со всей ответственностью и радуется происходящим преобразованиям.

— Когда только устроился на комбинат, всё приходилось делать вручную, автоматики практически не было. За это время технологии далеко шагнули вперёд, многое изменилось: оборудование работает бесперебойно, все процессы управляются с помощью компьютеров. Если какой-то сбой и происходит, то тут же срабатывает блокировка. Мы просто контролируем этот процесс: проверяем крепления ограждений, тросиков, течь масла и воды, насадки, — скромно отметил лебединец.

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

Александр Гранков имеет множество грамот и благодарностей от руководства комбината, города и области, даже правительственная награда уже есть — в 2007 году отмечен орденом Трудовой Славы. И вот очередная высокая оценка его деятельности — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

— Приятно, что мой многолетний труд оценили. Конечно, обрадовался, — с улыбкой отмечает собеседник.

Естественно, первым человеком, которому Александр Николаевич сообщил радостное известие, была его супруга Любовь Александровна, благодаря которой больше трёх десятков лет назад он так кардинально изменил свою жизнь. Кстати, всего пару недель назад, семья Гранковых отметила коралловую свадьбу — 35 лет совместной жизни, с завидной датой их поздравляли уже взрослые дети и внук.

Автор: Наталья Хаустова.