Из дневника белгородца: На мемориале защитникам Донбасса список погибших регулярно пополняется

Из Луганской Народной Республики вернулась делегация белгородцев, в составе которой побывал наш земляк Евгений Бакало. На встречах в школах, с ополченцами, с мирными жителями Евгений просили почитать что-то из своего. Он читал свои рассказы, но параллельно шла работа над новым материалом, а вечером скупые строки впечатлений ложились в записную книжку.

То, что увидел Евгений, должны знать по другую сторону войны. Ведь список защитникам Донбасса продолжает пополняться. Значит, продолжают гибнуть люди. И пусть кто-то говорит о том, что интенсивность обстрелов мирных граждан Донбасса значительно ниже, чем в 2014 году. Но там, всего за несколько сотен километров от нас, люди живут в условиях настоящего ада. И первый вопрос, который возникает у человека, посетившего непризнанную республику, борющуюся за свое право жить, - чем помочь?

Граница. Большая очередь в обе стороны. Всех намеренно задерживает наша таможня и пограничники. Причина не ясна. Работают очень медленно. На любое замечание реагируют весьма агрессивно.

Среди пересекающих границу замечаю много людей с сумками на колесиках. Такие двухколесные тележки-кравчучки. Это все – контрабандисты. Везут в основном спиртное, сигареты. Возможно еще что-то.

Много машин с иностранными номерами. Вообще в республике машины пестрят разнообразием и вариациями номеров регистрации.

Граница очень утомила. Неустроенность. Грязь. Пыльно. Из РФ таможню проходим 5 часов.

Пытаюсь все запечатлеть. Фото: Евгений Бакало.

Изварино. Средняя школа. Заехали передать бумагу копира. Также подарили наш альманах (2-й номер). Неожиданная реакция всего на две пачки бумаги. Было много добрых эмоций. Предлагали остаться подольше. Хотели общения. Но у нас времени в обрез. А жаль.

Дети все, как обычные дети. Любопытные. Веселые. Ухоженные. Заглянул в столовую. Как раз накрывали скромный обед в школьном летнем лагере.

Заметно, как тяжело людям. Как стараются учителя и директор. Хочется им чем-то еще помочь.

Заехали в Новосветловку. Ищем библиотеку. Она переехала из разгромленного помещения в городскую больницу. Занимает несколько комнат. Книги повсюду. Стеллажи стоят очень плотно.

Но и это лишь часть книг, которые смогли спасти. Разговорились с работниками библиотеки. Они все были под оккупацией батальона «Айдар». Оккупация – не прото громкое слово. Именно так они говорят: «были под «Айдаром»… как под фашистами». За час общения услышал много историй. Как «Айдар» всех жителей согнал в храм, а сам разграблял селение. Как расстреливали людей. Как искали наводчика из местных, хотя реально работала разведка ЛНР.

И несколько раз вставляли слова «нацика»: «Мы пришли вас освобождать!!!»

Курганы Донбасса вновь под прицелом. Фото: Евгений Бакало.

Заехали на курган, там памятник защитникам Донбасса 2014 года. Все чисто. За мемориалом ухаживают. Есть трибуна для митингов. Заметил, что список погибших пополняется. Тяжко все это осознавать.

Там же нам показали террикон, где сидела 70-летняя женщина и по телефону корректировала огонь артиллерии ВСУ по поселкам. Корректировщика долго вычисляли. Но нашли. Укропатриотка. Била по своим же. Ее увели….

У разбитой техники - цветы. Фото: Евгений Бакало.

По дороге видим много последствий войны. Разрушенные здания, сожженные дома. Но многие уже ремонтируются и используются по назначению. Хоть и несут на себе отметины обстрелов. Сначала пытаюсь все фотографировать, рассматриваю каждую воронку, каждое попадание снаряда в дом… Позже уже реагирую более сдержанно. Слишком много таких моментов. Здания. Сожженная техника. Автомобили гражданские. Блокпосты. Разрушенная инфраструктура.

А вообще дороги в ужасном состоянии. Видели латочный ремонт. И там две камеры местного СМИ. Отчитываются, что что-то делается.

В гостях у батальона разведки. Веселые парни. Улыбчивые. Но чувствуется усталость.

Неоднократно бывал в разных военных частях. Там обычно шумно, радио, ходят строем, песни. Здесь же тишина. На плацу никого. Все ходят быстро. Каждый вход в здание, каждый угол, - значимое место на территории, все перегорожено бетонными блоками. Везде бойницы, инструкции по зонам контроля. Многие с оружием. Оружие часть их повседневной жизни. Часовые в полной экипировке: броник, каска, автомат, БК.

Первым делом прошли инструктаж: меньше фото, лица не снимаем, территорию не снимаем, место не уточняем. Далее встреча с командиром и сразу в столовую. Очень гостеприимно. И очень вкусно. Было приятно.

Далее поздравление, награждение, концерт. Личное общение. Даже удались небольшие «посиделки» и фронтовые 100 грамм.

На стрельбище дали пострелять из пистолетов и автомата. Мой первый опыт.

Продолжение следует...