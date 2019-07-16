Жители Белгорода и Старого Оскола сказали нет наркотикам и вредным привычкам

Антинаркотический челлендж несколько недель назад запустил Старооскольский Центр молодежных инициатив. Одними из первых поддержать акцию вызвались сотрудники полиции. К флешмобу присоединились правоохранители и их дети.

- В минувшую пятницу полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы Дмитрий Уханев в специальном снаряжении весом более 30 килограммов выполнил 17 подтягиваний на перекладине, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Сын командира взвода ОБ ППСП УМВД России по г. Старому Осколу Максима Цыганкова девятилетний Егор отжался на спортивной площадке и передал эстафету своему папе. Четырехлетняя Василиса Ревун – дочка участкового и сотрудницы Следственного управления, продемонстрировала шпагат. Не остался в стороне и Общественный совет старооскольского УМВД. Его представитель, двукратный чемпион Мира и Европы по кикбоксингу Алексей Исаев тоже поучаствовал в акции.

Продолжили челлендж сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по г. Белгороду Борис Барильченко и Владислав Баканов. Эстафету у них примет спецподразделений «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.

Видеоролики с хештегом #СкажиНет набирают в соцсетях все больше просмотров. Поддержать акцию и личным примером показать, как здорово быть сильным и спортивным, может любой желающий.