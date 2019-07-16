2019-07-16T15:37:21+03:00
Общество

Жители Белгорода и Старого Оскола сказали нет наркотикам и вредным привычкам

В регионе набирает популярность новый челлендж
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
фото: скриншот видео.фото: скриншот видео.
Изменить размер текста:

Антинаркотический челлендж несколько недель назад запустил Старооскольский Центр молодежных инициатив. Одними из первых поддержать акцию вызвались сотрудники полиции. К флешмобу присоединились правоохранители и их дети.

- В минувшую пятницу полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы Дмитрий Уханев в специальном снаряжении весом более 30 килограммов выполнил 17 подтягиваний на перекладине, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Сын командира взвода ОБ ППСП УМВД России по г. Старому Осколу Максима Цыганкова девятилетний Егор отжался на спортивной площадке и передал эстафету своему папе. Четырехлетняя Василиса Ревун – дочка участкового и сотрудницы Следственного управления, продемонстрировала шпагат. Не остался в стороне и Общественный совет старооскольского УМВД. Его представитель, двукратный чемпион Мира и Европы по кикбоксингу Алексей Исаев тоже поучаствовал в акции.

Продолжили челлендж сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по г. Белгороду Борис Барильченко и Владислав Баканов. Эстафету у них примет спецподразделений «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.

Видеоролики с хештегом #СкажиНет набирают в соцсетях все больше просмотров. Поддержать акцию и личным примером показать, как здорово быть сильным и спортивным, может любой желающий.

Челлендж "Скажи нет наркотикам".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"В 7 на танцы, в 10 на фехтование": Специалисты назвали лучшие занятия для детей разного возраста
Сегодня врачи озабочены малоподвижным образом детей, поэтому родители стараются как можно раньше отдать ребенка в спорт. Но в каком возрасте это можно сделать, не причинив вреда? Разбираемся со специалистами
"Исчез родственник - не сидите на диване, а бегите в полицию!": Каждый день в Москве пропадают 20-30 человек
Дмитрий Пичугин, начальник 8 отдела Московского уголовного розыска в студии Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) рассказал, как ищут пропавших людей в столице и что делать их родственникам
Открыла магазины, да и все: предпринимательница из затопленного поселка Иркутской области раздала продуктов на 600 тысяч рублей
Сама Яна Беленок считает, что поступила так, как должна была поступить. Теперь сельчане хлопочут, чтобы ей помогли деньгами [фото, видео]
Адвокаты об экспертизе допросов сестер Хачатурян: Все три протокола написаны одним и тем же человеком
Лингвистическая проверка показала: двоим старшим сестрам приписали слова младшей Марии, признанной невменяемой. И вся эта чехарда легла в основу обвинения [эксклюзив kp.ru]
Проблему с открытием брянского ТРЦ «Тимошковых» должны решить на местном уровне, считают эксперты
В Брянске не утихают споры вокруг торгово-развлекательного центра «Тимошковых». Его закрыли больше года назад из-за якобы нарушений противопожарной безопасности
Новости 24
В Белгородской области полицейские на летних площадках проводят для школьников уроки безопасности
Несмотря на дожди, на территории Белгородской области горит сухостой
«Открытие» снижает ставки по ипотеке
Белгородская область: на обустройство набережной Ворсклы потратят 50 миллионов рублей
В Белгородской области ожидаются ливни с градом
В IХ «Кубке Белогорья» по шахматам примут участие более двухсот шахматистов России и Украины
Белгородец оплатил моральный вред за причинение смерти по неосторожности
В Старом Осколе вытащили из воды тонущего мужчину
Белгородца подозревают в том, что он ногами избил жену за отказ приготовить ужин
В Белгородской области грабитель оставил 89-летнюю женщину без телевидения
Белгородские приставы защитили права ребенка
В Белгородском районе спасатели пришли на помощь котенку
Банк УРАЛСИБ и платежная система «Мир» проводят акцию «Преврати любой день в праздник»
Инженер из Белгорода поучаствовал в благотворительном проекте «Мост доверия»
«Открытие» успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям
В Белгороде на улице Буденного водитель «Рено» сбил двух пешеходов
Белгородская область: на автодороге «Томаровка-Стрелецкое-Задельное» погиб 39-летний водитель
Сбербанк проведет одно из крупнейших в мире спортивных корпоративных соревнований
Как будут отдыхать белгородцы в 2020 году
Метеочувствительным белгородцам завтра лучше запастись валерианой