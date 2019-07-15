2019-07-15T14:15:18+03:00
Общество

Инженер из Белгорода поучаствовал в благотворительном проекте «Мост доверия»

Участниками проекта, направленного на социализацию и профессиональное ориентирование детей и подростков, стали более 40 человек
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Инженер «Россети Центр Белгородэнерго» стал участниками благотворительного проекта по внедрению социальной практики наставничества «Мост доверия», реализованного на базе Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Инженер по релейной защите и автоматике Александр Пацев и ученик 10 класса Ближнеигуменской средней школы Дениз Микаилов вместе разбирались в характере работы энергетической отрасли и осваивали азы профессии.

По словам Дениза, энергетику он выбрал, потому что не представляет современный мир без света. «Энергетик – очень востребованная профессия и мне захотелось разобраться в этом. По ходу занятий я понял, что это еще и одна из самых интересных сфер деятельности, узнал много полезного и всегда с удовольствием ходил на занятия», – отметил он.

Ученик и наставник вместе наметили план обучения, выделили наиболее интересные темы, запланировали и провели более 20 интересных занятий по выбранному профилю. За время совместной работы между ними завязалась крепкая дружба, а учитель многому научился от своего ученика.

- Участие в проекте «Мост Доверия» стало для меня уникальным жизненным опытом, – поделился впечатлениями Александр Пацев. – Поначалу было нелегко, но спустя несколько встреч мы уже нашли общий язык и успешно начали адаптировать нашу программу под конкретные нужды. Хочу отметить, что учился не только мой подопечный, но и я сам. Учился оценивать реакцию, чувствовать обратную связь, учился терпению. Один из ярких примеров – это ставшие у нас традицией ТОП-10 «самых-самых» объектов по каждой теме. У Дениза глаза загорелись, когда я в первый раз принес рейтинг крупнейших солнечных электростанций. Уверен, что полученные знания пригодятся ему в будущем, какой бы жизненный путь он ни выбрал. Я восхищаюсь Денизом, его трудолюбием, упорством, желанием разобраться в изучаемой теме. А еще он знает пять языков! Это очень здорово.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

За плодотворное сотрудничество в реализации реабилитационных мероприятий для детей с ограниченными возможностями, активную поддержку социального проекта по внедрению наставничества «Мост доверия» Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями выразил Белгородэнерго благодарность.

В целом участниками проекта, направленного на социализацию и профессиональное ориентирование детей и подростков, стали более 40 человек. Волонтеры представляли 15 организаций, среди которых Белгородская государственная филармония, НИУ «БелГУ», Школа плавания «PROплыви», Центр адаптивного спорта и физической культуры, Детская художественная школа.

На заключительном семинаре ребята и их наставники подвели итоги многомесячной совместной работы, рассказали, как проходило обучение, поделились успехами, обменялись впечатлениями. Все сошлись во мнении, что проект «Мост доверия» помог детям с ограниченными возможностями здоровья приблизиться к мечте и реализовать себя как личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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