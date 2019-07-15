2019-07-15T11:05:25+03:00
Общество

«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение

Также будут созданы направления бизнеса, связанные с инновационными цифровыми сервисами и услугами для медицинских организаций, врачей и граждан
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ПАО «Ростелеком» и Госкорпорация Ростех создали совместное предприятие

ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), которое призвано объединить лучшие компетенции компаний в сфере цифровых медицинских технологий.

Основной задачей «Цифромеда» является разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем и их компонентов в сфере здравоохранения. Решения компании сформируют единую цифровую платформу для обеспечения деятельности медорганизаций, которая станет базой для оказания широкого спектра цифровых медицинских сервисов населению.

Совместное предприятие консолидирует экспертизу и компетенции существующих в контуре «Ростелекома» и Ростеха отдельных компаний по разработке прикладных медицинских решений и поддержке программного обеспечения для регионального и федерального сегментов Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). На базе «Цифромеда» будет сформирована единая техническая команда для разработки функциональных модулей создаваемой цифровой платформы.

ООО «Цифромед» является дочерней структурой АО «РТ Лабс» (входит в «Ростелеком») и ООО «Национальный центр информатизации» (входит в Ростех). Генеральным директором ООО «Цифромед» назначен Александр Корсак.

- Консолидация усилий двух крупнейших игроков российского рынка позволит предоставлять регионам и медицинским организациям лучшие технологии и практики, минимизировать риски при реализации мероприятий по построению единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ. Задача нашей команды, с помощью цифровых технологий, сделать российскую систему здравоохранения еще более доступной для граждан, – заявил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

- Мы ожидаем, что объединение накопленной экспертизы «Ростелекома» и Ростеха в области разработки медицинских информационных систем позволит предложить наиболее актуальные технологические решения и создать современную цифровую платформу, которая сможет занять ключевые позиции на этом рынке, – говорит вице-президент ПАО «Ростелеком» по цифровым платформам, Генеральный директор АО «РТ Лабс» Максут Шадаев.

«Ростелеком» реализует проекты внедрения медицинских информационных систем в 25 субъектах РФ, Ростех – в 35 субъектах. «Национальный центр информатизации» занимается развитием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Создание СП увеличит совокупную долю присутствия компаний-учредителей в регионах и позволит занять лидирующие позиции на рынке медицинских информационных систем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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