Из дневника белгородца: 22 июня – самый длинный день в году, а может – и в жизни

Белгородец Евгений Бакало был в составе делегации в Луганской Народной Республике, которая недавно вернулась в Белгород. Первыми впечатлениями Евгений Бакало уже поделился с читателями «Комсомолки». Записи из дневника Евгения о тех днях, самых длинных июньских днях в году, а может и всей жизни Евгения, безусловно, лягут в основу будущих его рассказов.

Но и сами по себе скупые строки дневника свидетельствуют, что не на другой планете, а совсем рядом с нами, всего в нескольких сотнях километров идет война. Кто-то, такие же обычные мирные люди, как и белгородцы, отстаивает свое право просто жить.

...Устроились в гостинице. Мирно. Чистенько. Скромно, но вполне сносно. И весьма недорого. Здесь многое нас радовало ценами. Но все это от низких зарплат местных. В среднем в районе до 10 тысяч рублей. Пенсия 2500.

В общем, цены на основные продукты почти такие же как у нас в Белгороде. Местного производства, естественно дешевле. От того в кафе порции больше, цены ниже. Но людей мало.

Вообще заметил, в городе мало машин. И людей не так много, как мы привыкли. И еще.. Нет иностранцев и гастарбайтеров. Но есть машины ОБСЕ. Про них отдельный разговор.

Мы в гостях у Луганской Коммунистической партии. Отдельное здание. Вроде роскошь. Но замечаем множественные осколочные выбоины в стенах. Внутри также следы от пуль и осколков.

На входе нас встречает веселый главный коммунист. Старый знакомый нашей группы с прошлых поездок. Немного рассказывает о ситуации. Показывает, где вокруг здания падали мины. Одна попала в метре от входа. На тот момент два бойца ополчения стояли в охранении. Погибли на месте. Нас предупреждают, что ремонта в здании нет. Что был обстрел. И что на одной из стен до сих пор следы останков после взрыва, который попал в молодого бойца. Пришел Батюшка… освятил… посоветовал не убирать. Не по-христиански это, соскабливать останки… Все заснято на камеру.

22 июня подъем в 2 утра. Сбор у нашей гостиницы. Дальше самим нельзя. Комендантский час. Но нас уже ждут. Около десятка машин и много людей с детьми. Есть спецпропуск. Едем на партизанскую стоянку. Там памятник, могилы партизан-ополченцев. Почти все неизвестному герою. Именных могил мало. 03:50 . Минута молчания. Идем далее вглубь лесного массива. Вниз. Сыро. Прохладно. Комары. Находим поляну. Там основной момент нашего мероприятия.

04:00. Митинг и минута памяти. Из двух десятков могил только несколько с именами. Каждая могила покрыта большим сланцевым камнем. Такой же плоский камень воткнут в землю. На нем стихи. На каждой могиле свои. Разные. С глубоким смыслом. Видно, что тут бывают люди. Мы тоже убрали засохшие цветы. Возложили гвоздики, поставили свечи. Некоторые женщины растрогались до слез. Дети перестали шуметь и бегать, притихли.

Далее пошли на стоянку партизан-ополченцев. Несколько восстановленных бревенчатых блиндажей в земле, соединенные между собой траншеями с плетнем. Еще один памятник. Общее фото.

Уже совсем рассвело. Все пошли на родник вглубь леса. Там обустроенное место для пикника. Варим солдатскую кашу. Поем песни. Так до 8 утра. Затем возвращаемся к машинам.

Это был самый длинный день в году. А может и в жизни.

Посетили батальон Призрак. Командир Алексей с позывным «Добрый». Усталый. Видно, как его одолевает масса сложных моментов. Острая нехватка бойцов, боеприпасов, общего снабжения. Мужественные люди. На наше предложение собрать состав для концерта, послал нас… в администрацию. Сказал, там будут рады. Но сейчас концерт давать не для кого. Все заняты или на передовой. Жаль.

Оставили наши подарки. Минимальная помощь, что мы смогли взять с собой и провести через границу. Привезли мешки для обустройства блиндажей, книги, сладости и прочие угощения, вода. Вода особо важна. Очень жарко.

Реально же, потребность в разных вещах очень велика. Но провозить ничего не дают. Таможня РФ бдит интересы. Но чьи?

За моей спиной - табличка с надписью "Мины". Обычное дело, говорят. Фото: Евгений Бакало.

Выходим. Собираемся у машины. Смотрю, за небольшим заборчиком, в палисаднике пятиэтажки дети рвут спелую вишню с дерева. Решаю к ним подойти. Но натыкаюсь на хвостовик мины 85 мм. Дети смеются. Тут таких много. Они уже привыкли. Даже ходит анекдот: «Мама: - Петя иди домой скорее. Стреляют. Петя: - Мама, я еще погуляю. Этот обстрел далеко... не в нашем квартале».

Очень тяжелое чувство осталось после общение с «Добрым».

Новый день начался с того, что в 8 утра услышал выстрелы. Но нас успокоили, что недалеко полигон. Скорее всего, стреляют там. Хотя не факт.

Поехали в детский дом. Нас там не ждали, но помнили прошлые приезды. Традиционные подарки: книги, белгородское печенье, игрушки.

Дети нас обступили, словно родных. Ведут в здание. Все показывают. Первое, чем все начинают хвалиться, - это два плазменных телевизора. Простенькие. Но как этому рады дети. Даем небольшой концерт, стихи, песни, рассказы. Много добрых слов и гостям, и хозяевам. Дети все более сближаются с нами… садятся рядышком. Задают много личных вопросов.

К таким "игрушкам" привыкли дети Луганской Народной Республики. Фото: Евгений Бакало.

Возле меня оказались брат с сестрой. Мама болеет. Отец много работает. Возможно в ополчении. Не говорят «партизаны». Но родители их навещают. Мальчишка 8 лет (пошел во второй класс) хвастает своей коллекцией визиток. Достал пачку, штук 20. И показывает самую дорогую: на фоне российского флага реклама… денежных переводов в Россию и дальнее зарубежье. Интересно, неужели из республики кто-то переводит деньги? Наверное, есть и такое. Задумываюсь. И здесь выкачивают?

Окончание следует.