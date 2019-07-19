Беспроводной интернет «Ростелекома» расширяет границы Белгородской области

Евгений Перьков – преподаватель физкультуры в школе Прохоровки. Не так давно вместе с ребенком и женой перебрались из небольшой квартиры в современный коттедж. В доме еще идут отделочные работы, но семья Евгения уже прочно обосновалась на новом месте.

– Повезло, – говорит Евгений. – Как молодой семье, нам выделили льготный кредит, который позволил значительно ускорить все необходимые работы. Как появилась возможность, переехали. Жить уже можно. Но сразу встал вопрос о подключении качественного интернета. И когда узнал, что Прохоровка получила доступ к современным сервисам связи благодаря беспроводному широкополосному доступу к интернету, сразу обратился к «Ростелеком». Быстро все решили,обсудили, что, как и когда. Вот вы как раз приехали, когда мне подключают антенну.

Антенну БШПД подключают к дому первого клиента Прохоровки.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Пользуемся возможностью посмотреть, как работают электромонтеры. Все идет быстро, слажено, оно и понятно, – работают профи.Заместитель директора по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Кулаков, пока работает бригада электромонтеров, объясняет, что цифровой провайдер установил в поселке 3 базовые станции на высоте 20 метров. Они обеспечивают радиус покрытия беспроводной сетью до 5 километров. В зоне охвата станций более 3 тысяч домохозяйств. Так что работы предстоит, – только успевай.

Узнаем, что оборудование гарантирует качественный сигнал при любых погодных условиях. Базовые станции связаны оптоволоконной сетью с пропускной способностью не менее 1 Гбит/с Технология беспроводного широкополосного доступа к интернету обеспечивает доступ в интернет по радиоканалу в зоне прямой видимости на скорости до 20Мбит/с.

Всего же в Белгородской области на первом этапе «Ростелеком» провел беспроводной интернет в 59 малых населенных пунктов, численность которых от 250 до 500 человек. Так что качественную связь получили жители не только Прохоровского, но и Борисовского, Грайворонского, Корочанского и Губкинского районов области. В ПАО «Ростелекоме» заверяют, что до конца июля возможность пользоваться современными сервисами связи последнего поколения смогут и владельцы 15 тысяч домохозяйств Томаровки, Красной Яруги, Валуев, Чернянки и Пролетарского.

Идет настройка телевидения от "Ростелекома".Фото: Ирина ТАРАСОВА

Пока нам об этом рассказывают, антенну успевают подключить к дому, и можно лично опробовать работу интернета. Тут же на месте решается вопрос о подключении телевидения от «Ростелекома». Хозяину объясняют технические аспекты подключения и возможности при выборе телеканалов. Запомнилось, что параллельно ведется запись, так что если вы не успели посмотреть любимую передачу, просто нажимаете несколько кнопок и вот – смотрите, сколько хотите.

Компания ПАО «Ростелеком» - лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, цифровой провайдер, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций по всей стране.

Что касается абонентов Прохоровки, то, как подчеркнул директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Григорий Кузьменко, технология беспроводного доступа удобна для использования в частной застройке, коттеджных и дачных поселков. Абонентам «Ростелекома» доступно лицензионное антивирусное программное обеспечение, сервисы «Интерактивное телевидение», «Видеонаблюдение» и «Умный дом». В Едином личном кабинете абоненты могут подключаться и отключать услуги,менять тарифный план, оплачивать счета и участвовать в бонусной программе.

… У хозяина, который так гостеприимно принимал нас в Прохоровке, скажем честно, осталась одна нерешенная проблема. Как и все малыши, его ребенок любит мультики. Только вот в семье такие правила, что смотреть их разрешается только 10 минут утром и 10 минут вечером. Как за этим уследить?

- Подозреваю, что как только я за порог, все мои запреты нарушаются, - улыбаясь, рассказывает Евгений. - Всего четыре с половиной года, а какие нужно включать кнопки, уже знает...

Но, оказалось, что и с этой проблемой может справиться «Ростелеком». А именно, его программа «Антивирус». Широко известно, что «Антивирус» защищает стационарные и мобильные устройства от любых интернет-угроз и обеспечивает проверку информации и блокирование подозрительных файлов, в том числе и на съемных носителях. Обратим внимание, что дополнительно в набор подписок (Dr.Web, Kaspersky Internet Security и ESET NOD32 Family) включены функции поиска потерянных или украденных данных и услуга «Родительский контроль».

В случае, когда нужно получить информацию о нахождении и действиях вашего ребенка – подключайте опцию «SMS-информирование» - и готово! Вы будете постоянно в курсе того, чем занят ваш ребенок. Кстати, опция весьма популярна у белгородцев. К тому же она дает право бесплатно получать консультации психолога, если вам нужно оценить поведение детей в интернете.

Так что если решили стать абонентом «Ростелекома», выйти на новый уровень связи с БШПД, не откладывайте.Узнать подробности, проверить техническую возможность подключения услуг и оставить заявку можно на сайте www.rt.ruили в офисах продаж «Ростелекома». А также по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.