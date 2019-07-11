Проект для молодых и активных

Рассказать о новом молодёжном движении, пообщаться с ребятами и узнать, как проходят будни юных ратников, приехали руководитель молодёжного движения «Прав? Да!» Сергей Фуглаев и Герой России Вячеслав Воробьёв.

Наша история – наша гордость!

Военно-исторический лагерь «Бородино-2019» - проект благотворительного фонда «Ратники Отечества». Некоммерческая организация была основана в 2005 году военнослужащими – ветеранами отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации. Одним из самых ярких и интересных ее проектов является лагерь на Втором Ратном поле России – Бородинском, многократный победитель конкурса Президентских грантов.

Знакомство военно-исторического лагеря «Бородино» и молодёжного движения «Прав? Да!» началось с приглашения от Героя России Вячеслава Воробьёва Сергею Фуглаеву посетить это уникальное место. Положительное решение было принято незамедлительно.

- Наш уважаемый друг Вячеслав Воробьёв накануне стал гостем первой смены лагеря «Ратники Отечества. Бородино». Проникшись этой удивительной атмосферой, пообщавшись с участниками, он предложил и мне посетить историческое место, зная, как много внимания мы в своей работе уделяем патриотическому воспитанию молодого поколения. Лагерь – это отличная площадка, на которой можно пообщаться с интересными юношами и девушками. География лагеря – наша великая и необъятная страна. Приглашение в лагерь - уникальная возможность узнать больше о том, что интересует наше молодое поколение, чего они хотят от жизни, возможно, помочь, им в реализации какой-то цели. Я с большим удовольствием посетил это замечательное место, - рассказал Сергей Фуглаев.

Участники лагеря: более 700 ребят из 32 регионов России, Донецкой и Луганской народных республик.

Это воспитанники кадетских училищ, школ со спортивным уклоном, военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, дети из многодетных семей и социальных учреждений. Время в лагере расписано по минутам: подъём, зарядка, завтрак, занятия, физическая подготовка, строевой шаг… Всё направлено на то, чтобы за две недели пребывания, юный ратник узнал как можно больше об истории своей Родины, улучшил свои физические показатели, укрепил дух, научился чему-то новому.

- Я считаю, что этот лагерь – один из лучших патриотических проектов в России для молодёжи. Неоднократно сюда приезжал, и каждый раз нахожусь в восторге от условий, от программы, от атмосферы. Сюда не едут те, кому это всё не интересно. Здесь – настоящие патриоты своей страны, - отметил Вячеслав Воробьёв.

«Бородино-2019» - уникальный патриотический проект.

- Люди, которые придумали этот проект - истинные патриоты своей страны, настоящие защитники Отечества, они ветераны отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации. Я очень рад был познакомиться с организаторами лагеря - Игорем Сергеевичем Задорожным, председателем правления Исторического центра «Ратники Отечества», Алексеем Ильичом Сливенко исполнительным директором, членом Совета общественной организации ветеранов подразделений специального назначения, Дмитрием Николаевичем Артюхиным - руководителем направления специальных проектов. Вы делаете очень важное дело. Ваш проект - уникален, социально значим. Вы подходите к своему делу с душой и высшей степенью ответственности. Именно поэтому всё сделано на таком высоком уровне. Я очень рад знакомству и искренне надеюсь на дальнейшее плодотворное взаимодействие! – отметил Сергей Фуглаев.

Пример для подражания

Вечером для участников лагеря, в качестве культурной программы, был подготовлен сюрприз – в шатре возле главной сцены расположилась уникальная фотовыставка «Герои среди нас».

Фотопроект традиционно пользуется уважением зрителей.

- Посоветовавшись с Вячеславом, мы приняли решение привезти наш фотопроект на Бородинское поле. «Герои среди нас» на «ура» прошёл по всей Белгородской области и даже за её пределами. Так почему же, не познакомить ребят, которым действительно близка тема патриотизма, с этой фотовыставкой? Особенно значимо, что Вячеслав является лицом нашего проекта, его история – в числе тех, что пробирают до глубины души. Мы были уверены, что участники лагеря проникнутся историями и были правы, - подчеркнул Сергей Фуглаев.

С огромным интересом они читали истории современных героев, задавали вопросы, внимательно рассматривали медали на фотографиях. Современный формат подачи текста – «правила жизни» героя, не оставил равнодушным никого из ребят.

После знакомства с экспозицией, ребята еще долго делились эмоциями.

За активной молодежью - будущее

Руководитель молодёжного движения «Прав? Да!» Сергей Фуглаев подробно рассказал ребятам о том, как создавался фотопроект, как проходили съёмки и презентация. Не менее интересной для ребят стала тема молодёжного движения и дискуссионного клуба. Что представляет из себя дискуссионный клуб «Прав? Да!», какие темы будут обсуждаться, кто будет принимать участие и так далее. Вопросы «сыпались» один за другим.

- Общение с ребятами у нас перешло в формат дискуссионного клуба. Мы долго обсуждали актуальные темы, делились своим мнением. Ребята спрашивали: «Есть ли различия между понятиями любовь к Родине и любовь ко всему миру?», «Поделитесь своими правилами жизни?», «Как защитить историческую правду от попыток ее изменить?» и т.д. Согласитесь, далеко не детские вопросы. Мы с Вячеславом были в восторге от беседы. Молодёжь у нас образованная, неравнодушная, общительная, - подчеркнул Сергей Фуглаев.

- Участники военно-исторического лагеря «Ратники Отечества. Бородино» невероятно интересные, общительные, грамотные ребята, они любят свою Родину и гордятся, что живут именно в России, - продолжает Сергей Иванович. - У них своё очень устойчивое мнение на многие ситуации и вопросы. Они открыты к общению на любую тему. Это потенциальная аудитория нашего молодёжного движения и дискуссионного клуба «Прав? Да!». Узнав, что будет создана такая свободная площадка для обсуждения разных острых, социальных тем, многие проявили интерес и изъявили желание непременно поучаствовать в нашем проекте. И это именно тот результат, на который мы рассчитывали. Ведь дискуссионный клуб не будет иметь границ города или области – он будет для активной и заинтересованной молодёжи. А таких людей, к счастью, в нашей стране много!

Подарки от гостей.

В завершении встречи Сергей Фуглаев и Вячеслав Воробьёв подарили ребятам спортивный инвентарь, а руководству лагеря и представителям благотворительного фонда «ратники Отечества» были переданы книга и флеш-накопитель с материалами фотовыставки «Герои среди нас».

Визит в военно-патриотический лагерь подошёл к концу, однако впереди ещё много совместной работы. Создатели фонда «Ратники Отечества», Сергей Фуглаев и Вячеслав Воробьёв в завершении обсудили перспективу реализации аналогичного проекта военно-патриотического лагеря на Третьем Ратном поле России – Прохоровском.

В ходе визита стороны договорились о дальнейшей совместной работе.

Вместо P.S.

- Эмоции от военно-патриотического лагеря «Бородино-2019» останутся надолго. Это уникальное место, в котором удалось воссоздать не просто атмосферу, а возродить дух того времени. Каждая деталь, каждая активность для детей, это краткий исторический экскурс в великое прошлое нашего государства. Я благодарю всех, кто сопричастен к этому замечательному патриотическому проекту, каждого, кто вложил душу и сердце в этот лагерь. Отдельные слова благодарности нашим юным ратникам – участникам лагеря, которых объединяет любовь к Родине, желание узнать больше о своём государстве, защищать и оберегать его. Они – настоящие патриоты своей страны, они – будущее России. Несомненно, наше взаимодействие с лагерем «Бородино» и благотворительным фондом «Ратники Отечества» будет продолжено и в будущем. Чтобы мы вместе могли реализовывать такие масштабные, патриотические проекты. С такими единомышленниками все цели и задачи по плечу, - выразил уверенность Сергей Фуглаев.

По материалам пресс-службы ММПС «Правда»