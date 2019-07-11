2019-07-11T14:32:24+03:00
Общество

На территории Белгородской области развивают облачную телефонию

Подключен Старый Оскол
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Ведущий российский провайдер облачной телефонии «Манго Телеком» запустил услуги в Старом Осколе. Это означает, что на виртуальных АТС этого оператора теперь доступны оскольские городские номера, причем многоканальные.

Отличие облачной телефонии в том, что для приема и совершения звонков не требуется подключения к традиционным операторам или линиям телефонной связи — достаточно иметь доступ в интернет. Причем пользоваться можно не только связью как таковой, но и различными бизнес-функциями. Виртуальная АТС позволяет записать голосовое приветствие, установить распределение поступающих звонков между сотрудниками по определенной схеме, интегрировать телефонию с CRM-системой, подключить форму заказа обратного звонка на сайте и вести запись разговоров — для контроля качества работы менеджеров по продажам или других специалистов.

Интересно, что внутренняя телефонная связь между абонентами, подключенными к общей АТС, не тарифицируется даже при условии, что физически они находятся в разных населенных пунктах.

В областном центре сервисы «Манго Телеком» стали доступны еще год назад. В целом по стране, как сообщает «Манго Телеком», телефонией MANGO OFFICE пользуются более 50 тысяч компаний в 67 городах — предприятия сферы торговли и услуг, строительства, производства, здравоохранения и других отраслей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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