2019-07-11T09:41:47+03:00
Общество

Белгородская область: под Прохоровкой предложили снести памятник

Ученый секретарь Музея Победы: призыв к сносу памятника под Прохоровкой - политический заказ на уничтожение нашей истории
Ирина ТАРАСОВА
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Дети войны на экскурсии в Прохоровке.Дети войны на экскурсии в Прохоровке.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф опубликовал в газете Die Welt статью, в которой заявил о необходимости снести памятник, установленный в память о погибших в 1943 году в танковом сражении под Прохоровкой. Ученый секретарь Музея Победы Валерий Коннов прокомментировал высказывание журналиста из Германии о необходимости сноса памятника погибшим в танковом сражении под Прохоровкой.

«Заявление немецкого журналиста не имеет к исторической науке никакого отношения. Это политический заказ на уничтожение нашей истории, памяти о героизме советских солдат в годы Великой Отечественной войны», - подчеркнул Валерий Коннов.

«Научные споры ведутся на полях исторических конференций и круглых столов, где профессионалы обсуждают данные о потерях, ходе и итогах военных операций и так далее. При анализе исторического события ученые опираются на комплекс материалов всех воюющих сторон - это статистические данные, приказы из штабов армий, донесения с мест боев, воспоминания участников и многое другое. Поэтому высказывание журналиста, что, якобы, не было ни танкового сражения, ни советской победы – абсурдно и не поддается критике. Генерал Гейнц Гудериан, в то время генерал-инспектор танковых войск вермахта, писал: «Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время вышли из строя…и уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней». Немецкий военачальник, участник тех событий, подтверждает колоссальные потери. Журналист и с ним хочет поспорить?

Требование снести памятник, ссылаясь на какие-то мифические данные, неприемлемо. Журналист не может, понять, что это памятник нашим солдатам, погибшим при защите Родины, а не фашистским захватчикам, которые были уничтожены на курской земле. Данным заявлением автор статьи ставит себя в один ряд с убийцами вермахта. Только у них в руках было оружие, которым они убивали людей, а у журналиста - отравленное ядом геббельсовской пропаганды перо, уничтожающее историческую память».

Напомним, что 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение. Обе стороны понесли огромные потери. Советские войска потеряли 500 танков из 800 (60%). Немцы потеряли 300 танков из 400 (75%). Самая мощная ударная группировка немцев была обескровлена. Советские танкисты не позволили противнику прорваться на оперативный простор и вынудили отойти в исходное положение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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