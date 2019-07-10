Полицейские и росгвардейцы предотвратили сбыт на территории Белгородской области героина

В ходе очередного этапа межведомственной операции «Мак – 2019» полицейские и сотрудники Управления Росгвардии по Белгородской области остановили сбытчиков героина. В совершении преступления подозревают двух уроженцев одной из стран ближнего зарубежья.

По предварительным данным, они приехали в регион, чтобы разложить по тайникам крупную партию наркотиков. Автомобиль с московскими номерами, припаркованный на улице Князя Трубецкого, привлек внимание вневедомственной охраны.

- При виде правоохранителей молодой человек вышел из машины и попытался скрыться во дворах, выбросив полиэтиленовый пакет, - сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Далеко убежать 27-летний парень не смог. Сотрудники вневедомственной охраны задержали его и передали полицейским. В ходе личного досмотра, а также при осмотре местности и обследовании автомобиля, на котором передвигался мужчина, были обнаружены 47 свертков с подозрительным веществом.

- Эксперты установили, что изъятое является героином общей массой более 70 граммов, - прокомментировали в пресс-службе областного главка МВД.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков вскоре вышли еще на одного предполагаемого участника преступной цепочки. Он успел покинуть город. Полицейские выехали за 23-летним злоумышленником в Москву, задержали его и доставили в Белгород.

За покушение на сбыт наркотиков в крупном размере молодым людям грозят длительные сроки лишения свободы. В УМВД России по г. Белгороду в отношении них возбуждено уголовное дело. Скорее всего, оба приятеля будут ждать приговора суда под стражей.