2019-07-10T21:22:54+03:00
Происшествия

Полицейские и росгвардейцы предотвратили сбыт на территории Белгородской области героина

У злоумышленников изъято больше сорока свертков с наркотиками
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

В ходе очередного этапа межведомственной операции «Мак – 2019» полицейские и сотрудники Управления Росгвардии по Белгородской области остановили сбытчиков героина. В совершении преступления подозревают двух уроженцев одной из стран ближнего зарубежья.

По предварительным данным, они приехали в регион, чтобы разложить по тайникам крупную партию наркотиков. Автомобиль с московскими номерами, припаркованный на улице Князя Трубецкого, привлек внимание вневедомственной охраны.

- При виде правоохранителей молодой человек вышел из машины и попытался скрыться во дворах, выбросив полиэтиленовый пакет, - сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Далеко убежать 27-летний парень не смог. Сотрудники вневедомственной охраны задержали его и передали полицейским. В ходе личного досмотра, а также при осмотре местности и обследовании автомобиля, на котором передвигался мужчина, были обнаружены 47 свертков с подозрительным веществом.

- Эксперты установили, что изъятое является героином общей массой более 70 граммов, - прокомментировали в пресс-службе областного главка МВД.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков вскоре вышли еще на одного предполагаемого участника преступной цепочки. Он успел покинуть город. Полицейские выехали за 23-летним злоумышленником в Москву, задержали его и доставили в Белгород.

За покушение на сбыт наркотиков в крупном размере молодым людям грозят длительные сроки лишения свободы. В УМВД России по г. Белгороду в отношении них возбуждено уголовное дело. Скорее всего, оба приятеля будут ждать приговора суда под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Белгороде отгремел фестиваль Symphonyopen-air «SOVA»
В Белгороде конфликт жильца с отдыхавшими у подъезда парнями закончился ударом лопатой
Белгородский фермер едва не лишился комбайна из-за долгов
«Мерседес» уроженца Белгородчины стоимостью 75 миллионов отправили на штрафстоянку
Общественную палату Белгорода возглавила руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака»
В Белгородском регионе сохраняется дождливая погода
Банк «Открытие»: 100 миллиардов малому и среднему бизнесу
В Белгороде «Ростелеком» подвел итоги конкурса имени Ф.Ф. Дробота
Сбербанк представил новый сервис по валютному контролю для корпораций
В Белгородском музее откроется выставка из фондов московского Музея Победы
В Белгородской области после суда над любителем пьяной езды возбуждены уголовные дела в отношении свидетелей
На Белгородской границе задержали граждан Нигерии и Республики Гана
Полицейские вернули жительнице Белгородской области похищенных гусят целыми и невредимыми
В Белгородском районе индивидуальному предпринимателю сожгли склад с зерном
В Белгородской области заработал 21-й пункт выкупа вторсырья
В Белгородском районе энергетики обеспечивают электроснабжение школы
Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самыми выгодными тарифами на онлайн-обслуживание для малого бизнеса
В Белгородском регионе появится свой Рейхстаг