В Белгородском районе энергетики обеспечивают электроснабжение школы

«Россети Центр Белгородэнерго» завершает работы по технологическому присоединению к сетям новой школы «Вектор успеха» в микрорайоне Разумное-54, рассчитанной на тысячу мест. Потребляемая мощность объекта составит 512,22 кВт.

Специалисты проложили около полукилометра кабельных линий 0,4-6 кВ. Сейчас энергетики готовятся установить новую комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную новейшими средствами релейной защиты и автоматики и устройствами компенсации реактивной мощности, которые позволят школе эффективно расходовать энергоресурсы. Построенные энергообъекты обеспечат электроэнергией систему вентиляции, освещения, лифтов, технологического оборудования учебного заведения, ставшего второй такой крупной школой в регионе.

Фото: пресс-служба департамента строительства и транспорта Белгородской области.

Кроме учебного заведения в Белгородской районе, Белгродэнерго уже выполнило подключение к сетям начальной школы, совмещенной с детским садом, на 200 мест в микрорайоне «Новая жизнь» Белгорода. Для обеспечения новостройки необходимой мощностью в 267,70 кВт на объекте построили около 1,5 км кабельных линий 0,4-10 кВ и установили современную трансформаторную подстанцию. Учебное учреждение будет получать электроэнергию от подстанции 110 кВ «Дубовое» по основной и резервной линиям электропередачи.

Еще одна школа на 100 мест с детским садом, заявленной мощностью 148,6 кВт, подключена к сетям в микрорайоне «Пушкарские дачи» в Старом Осколе. Для электроснабжения этого объекта потребовалось строительство около километра кабельной линии электропередачи 0,4 кВ и установка двух автоматических выключателей 0,4 кВ на существующих трансформаторных подстанциях.

Помимо школ, энергетики обеспечили подачу электроэнергии детским садам в с. Алексеевка Корочанского района и с. Никольское Белгородского района общей мощностью 300 кВт.

Фото: администрация п. Разумное.

Осенью Белгородэнерго намерено завершить первый этап технологического присоединения трех детских садов с начальными школами на 100 мест в микрорайонах Стрелецкое-59, Парус Белгородского района, обеспечить электроснабжение школы искусств в Бессоновке Белгородского района и начальной школы с детским садом в с. Дальняя Игуменка Корочанского района.

Монтаж схем электроснабжения всех объектов образования Белгородэнерго выполняет с применением современного отечественного оборудования и материалов. Для обеспечения требуемого уровня надежности производится секционирование участков сети. В случае внепланового отключения электроэнергии это позволяет обеспечить бесперебойное электроснабжение основной массы потребителей.