2019-07-09T12:13:25+03:00
Общество

Заявка на газификацию через интернет: просто и удобно!

На сайте компании «Газпром газораспределение Белгород» запущен соответствующий он-лайн сервис
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Специалистами АО «Газпром газораспределение Белгород» реализована возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения к газораспределительной сети посредством официального сайта компании.

Данный сервис повышает качество обслуживания граждан и предоставляет возможность дистанционно, в удобное время подать заявку на газификацию объектов капитального строительства.

На сайте www.beloblgaz.ru в разделе «Подать заявку на технологическое присоединение» предлагается заполнить анкету и прикрепить необходимые документы.

После рассмотрения заявки, а также приложенных к ней сведений и документов, на указанный в заявке адрес клиенту газораспределительной компании будет выслан подписанный со стороны АО «Газпром газораспределение Белгород» проект договора о подключении (технологическом присоединении) в двух экземплярах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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