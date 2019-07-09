Заявка на газификацию через интернет: просто и удобно!
Специалистами АО «Газпром газораспределение Белгород» реализована возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения к газораспределительной сети посредством официального сайта компании.
Данный сервис повышает качество обслуживания граждан и предоставляет возможность дистанционно, в удобное время подать заявку на газификацию объектов капитального строительства.
На сайте www.beloblgaz.ru в разделе «Подать заявку на технологическое присоединение» предлагается заполнить анкету и прикрепить необходимые документы.
После рассмотрения заявки, а также приложенных к ней сведений и документов, на указанный в заявке адрес клиенту газораспределительной компании будет выслан подписанный со стороны АО «Газпром газораспределение Белгород» проект договора о подключении (технологическом присоединении) в двух экземплярах.
ИСТОЧНИК KP.RU