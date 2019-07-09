Разработки белгородских ученых отмечены золотом международного салона изобретений Румынии

На международном салоне изобретений «Инвентика-2019» два проекта Белгородского государственного университета – «Цифровой модуль связи УФ-диапазона» и «Управляемые малогабаритные пироэлектрические генераторы ионизирующих излучений нового поколения для применения в обычных и нестандартных условиях», –были отмечены золотыми медалями и дипломами. Организаторами салона являются Национальный институт изобретательства, технический университет имени Георге Асаки и мэрия города Яссы, которые представили разработки научных коллективов НИУ «БелГУ».

Проект «Цифровой модуль связи УФ-диапазона» (руководитель – доктор технических наук, профессор Игорь Константинов) в марте 2019 года уже был отмечен почетным золотом Петербургской технической ярмарки и теперь еще раз подтвердил свое первенство. На сегодняшний день существующих аналогов цифрового модуля в России нет. Средства связи на основе этого модуля можно применять в беспроводных сетях связи, используемых в процессе ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, вызванных стихийными бедствиями и авариями на опасных объектах, например, взрывоопасных или пожароопасных.

Второй проект «Управляемые малогабаритные пироэлектрические генераторы ионизирующих излучений нового поколения для применения в обычных и нестандартных условиях», реализуемый на базе международной научно-образовательной лаборатории радиационной физики (руководитель –доктор физико-математических наук, профессор Александр Кубанкин), в этом году уже удостаивался серебра на Петербургской технической ярмарке. На этот раз был отмечен золотой медалью на Международном салоне изобретений в Румынии.

Разработанный генератор пригоден для решения прикладных задач. Это и рентгеновский просвет предметов, и рентген-флуоресцентный анализ вещества, и проверка и калибровка рентген- и нейтрон-чувствительного оборудования. Разработка может быть наиболее эффективно использована для решения задач, связанных с использованием потоков ионизирующих излучений в нестандартных условиях, например, полевых, и в малогабаритных системах, особенно в робототехнике.

Отметим, что Белгородский государственный университет является постоянным участником российской экспозиции на этом мероприятии. За несколько лет участия университет стал обладателем 12 почетных дипломов, 10 медалей и одного кубка.