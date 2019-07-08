Tele2 приглашает белгородцев в кинотеатр по другим правилам

С 5 по 28 июля 2019 года белгородцы смогут увидеть в кинотеатре под открытым небом на набережной Везёлки множество различных фильмов. Посетить кинопоказы могут все желающие с 18.00 до 22.00 по пятницам и с 16.00 до 20.00 по воскресеньям. Отличный летний проект запустила компания Tele2.

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В дни работы кинотеатра увидеть два киносеанса, которые транслируются на высокой скорости 4G, горожане смогут совершенно бесплатно. Контент для просмотра предоставлен онлайн-кинотеатром Okko. В расписании трансляций «Хатико: Самый верный друг», «Приключения Паддингтона», «Миллионер из трущоб» и другие популярные киноленты, а также лучшие отечественные короткометражные фильмы в рамках Фестиваля уличного кино. Ознакомиться с киноафишей можно на сайте: https://kino.tele2.ru/belgorod.

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В кинотеатре под открытым небом смогут разместиться более тысячи горожан и гостей города. Клиенты сотового оператора в рамках программы лояльности «Больше» могут воспользоваться выгодными предложениями партнера Tele2 - кафе «Оранжевый остров», к примеру, получить набор «Суперкомбо» по специальной цене или капучино в подарок. Также абоненты Tele2 могут получить бесплатный попкорн и уютные пледы в прохладную погоду, чтобы сделать просмотр еще комфортнее.

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Кроме того, посетителей кинотеатра консультируют сотрудники сотового оператора. Кстати, гости площадки могут получить еще один приятный подарок - купон для новых абонентов на 60 гигабайт трафика, которые будут последовательно поступать абоненту в течение шести месяцев при подключении тарифному плану «Мой онлайн+».

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«Tele2 поддерживает стиль жизни и увлечения своих абонентов. Мы уже не в первый раз запускаем онлайн-кинотеатры под открытым небом, поскольку такой формат полюбился любителям кино всех возрастов. Мы стремимся подарить не только комфортную площадку для просмотра кинокартин, но и как можно больше приятных бонусов», - отметил Геннадий Рыжков, директор белгородского филиала Tele2.

Подробности о программе лояльности «Больше», условиях акции, сроках проведения, правилах и ограничениях на сайте https://belgorod.tele2.ru/bolshe/offers