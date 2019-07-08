2019-07-08T11:52:03+03:00
Общество

«Ростелеком» открыл в городе мастеров лабораторию для юных белгородцев

Торжественное открытие новой лаборатории прошло в канун первого дня рождения детского города мастеров
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«Ростелеком» организовал мастерскую инноваций в белгородском «Мастерславле». В празднике, посвященном профессиям связи, инновационным технологиям и профессиям будущего, приняли участие почетные гости - Сергей Боженов, депутат Государственной Думы ФС РФ, опекуны мастерских и партнеры социального проекта.

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Город мастеров создан в 2018 году в рамках проекта «65 добрых дел», приуроченного к юбилею Белгородской области. «Мастерславль» – это мини-модель города со своей инфраструктурой. Дети здесь могут не только попробовать себя в таких профессиях, как строитель, служащий банка, пожарный и врач, но и получить за работу зарплату и потратить ее. Всего в городе больше 40 мастерских, предназначенных для детей от 5 до 14 лет.

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- Мы сделали нашу мастерскую максимально интересной и познавательной. Здесь дети могут узнать о широких возможностях информационных технологий и закрепить знания на практике. В мастерской «Ростелекома» юные белгородцы узнают о правилах безопасной работы в интернете, о возможностях «Умного дома», освоят профессию инженера электросвязи, ИТ-специалиста, научатся создавать веб-сайты. Всё в мастерской представлено наглядно, удобно и ярко: так, чтобы дети в игровой форме запомнили и усвоили информацию, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

На первых мастер-классах маленькие жители города мастеров освоили основы безопасной работы в сети Интернет и научились устанавливать на компьютер антивирусную программу.

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Также они познакомились с возможностями «Умного дома». Этот цифровой сервис обеспечивает одновременный контроль работы множества устройств: датчиков открытия дверей и окон, протечки воды, движения, задымления, внешних и внутренних видеокамер и многого другого. Система позволяет контролировать до 150 различных устройств и датчиков одновременно, а также создавать индивидуальные сценарии работы всего «Умного дома».

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Много времени посетители «Мастерславля» проводили и на экспозиции музея связи «Ростелекома», посвященной истории телекоммуникаций. Гости рассматривали фотографии, документы, редкие и раритетные телефонные аппараты, первые радиоприемники и мобильные телефоны. Многие из экспонатов можно было потрогать, взять в руки: посетители смогли буквально прикоснуться к истории связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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