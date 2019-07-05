2019-07-05T16:56:54+03:00
Экономика

Металлоинвест выступил соорганизатором конференции World Steel Association

Завершилась Международная конференция по промышленной безопасности, проведенная Всемирной ассоциацией производителей стали
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Принимающей стороной и соорганизатором двухдневного мероприятия в Старом Осколе стала Группа НЛМК. С докладами на конференции выступили специалисты Металлоинвеста, Группы НЛМК, ArcelorMittal, Tata Steel, ЕВРАЗа, бразильской Mineracao Usiminas.

Обсуждался широкий круг актуальных вопросов обеспечения промышленной безопасности при добыче и обогащении горных пород. В частности, речь шла о строительстве и эксплуатации хвостохранилищ, проведении буровзрывных работ, организации транспортных и пешеходных схем движения на производственных площадках.

Второй день мероприятия был посвящен непосредственному осмотру производственный объектов. На Лебединском ГОКе Металлоинвеста гости наблюдали за взрывными работами в карьере, а также осмотрели Комплекс ГБЖ-3, одно из крупнейших в мире производств горячебрикетированного железа.

От теории – к практике.

От теории – к практике.

Участники конференции также посетили Стойленский ГОК Группы НЛМК, включая карьер, дробильно-сортировочный комплекс, узел сгущения, фабрику окомкования и хвостохранилище.

Это - первое заседание Комитета по промышленной безопасности и охране труда WSA в России, предыдущие состоялись в Бразилии в 2018 году и в 2017 году - в Финляндии.

- Такие мероприятия очень важны для горно-металлургической отрасли, - отметил глава Комитета Эндрю Парвис. - Они позволяют компаниям со всего мира обсудить текущие вопросы и вызовы, обменяться опытом и поделиться лучшими практиками организации производства.

- Цель Металлоинвеста – полностью исключить аварии и несчастные случаи на производстве, - отметил советник генерального директора УК "Металлоинвест" Владимир Трифонов. – Для развития общекорпоративной культуры безопасности мы реализуем комплекс технических, организационных и управленческих решений. В этой работе мы стремимся использовать передовые мировые подходы и готовы делиться своим опытом и технологиями с другими компаниями. На конференции в Старом Осколе состоялся практический диалог, ценность которого высоко оценили все участники.

Организаторы конференции уверены: диалог состоялся!

Организаторы конференции уверены: диалог состоялся!

Фото В. Воронова и А. Белашова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Руслан Байсаров: «Мост через Амур – важная часть международной торговой инфраструктуры»
К весне 2020 года планируется открыть движение по первому автомобильному мосту через реку Амур. С российской стороны реализацией проекта занимается СК «Мост» Руслана Байсарова
Председатель правления Ассоциации экспортёров машиностроительной продукции Турции (Turkish Machinery) Кутлу Каравелиоглу: “Мы в состоянии ответить всем требованиям российской промышленности”
Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ-2019" в юбилейный десятый раз пройдет в Екатеринбурге 8-11 июля
Новости 24
В Белгороде пьяный мужчина забросал камнями автомобили во дворе
В Белгородской области двое мужчин угнали автомобиль без двигателя
Металлоинвест выступил соорганизатором конференции World Steel Association
В Белгороде от серьезной кражи женщину спасла сигнализация на ее авто
В Белгородской области парень украл сломанный трактор и «Волгу» без колес у фермера
В Белгородской области мужчина случайно ограбил квартиру
В Белгородской области пьяный велосипедист врезался в легковушку
В Белгородской области легковушка влетела в мотоцикл
В Белгороде мошенник украл телефон у своего приятеля во время сделки
В Белгородской области пьяная девушка угнала автомобиль незнакомца из-за испорченных планов
В Белгородской области инструктор по физкультуре детсада признан лучшим воспитателем года
Белгорордским пенсионерам мошенники предлагают пожарные извещатели по завышенным ценам
Для пожилых белгородцев организуют работу «Санатория на дому»
Белгородские студенты отправятся в «Нежеголь» изучать языки
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» признана лучшей на рынке маркетинга лояльности в России
Белгородского предпринимателя судебные приставы нашли на Кипре
Белгородец убил подругу во время исполнения экзотического танца
В Белгороде от остановки «Энергомаш» будут курсировать автобусы до нового аквапарка
Белгородцы могут узнать о состоянии здоровья…в МФЦ
В Белгороде невестка обобрала своего пожилого родственника
Белгородские «Хрустальные звездочки» вышли в полуфинал Всероссийского детского фестиваля-конкурса
Белгородская художница приоткрывает тайны древнего Средиземноморья
Под Белгородом машина «Газель» влетела в опору освещения и загорелась