Металлоинвест выступил соорганизатором конференции World Steel Association

Принимающей стороной и соорганизатором двухдневного мероприятия в Старом Осколе стала Группа НЛМК. С докладами на конференции выступили специалисты Металлоинвеста, Группы НЛМК, ArcelorMittal, Tata Steel, ЕВРАЗа, бразильской Mineracao Usiminas.

Обсуждался широкий круг актуальных вопросов обеспечения промышленной безопасности при добыче и обогащении горных пород. В частности, речь шла о строительстве и эксплуатации хвостохранилищ, проведении буровзрывных работ, организации транспортных и пешеходных схем движения на производственных площадках.

Второй день мероприятия был посвящен непосредственному осмотру производственный объектов. На Лебединском ГОКе Металлоинвеста гости наблюдали за взрывными работами в карьере, а также осмотрели Комплекс ГБЖ-3, одно из крупнейших в мире производств горячебрикетированного железа.

От теории – к практике.

Участники конференции также посетили Стойленский ГОК Группы НЛМК, включая карьер, дробильно-сортировочный комплекс, узел сгущения, фабрику окомкования и хвостохранилище.

Это - первое заседание Комитета по промышленной безопасности и охране труда WSA в России, предыдущие состоялись в Бразилии в 2018 году и в 2017 году - в Финляндии.

- Такие мероприятия очень важны для горно-металлургической отрасли, - отметил глава Комитета Эндрю Парвис. - Они позволяют компаниям со всего мира обсудить текущие вопросы и вызовы, обменяться опытом и поделиться лучшими практиками организации производства.

- Цель Металлоинвеста – полностью исключить аварии и несчастные случаи на производстве, - отметил советник генерального директора УК "Металлоинвест" Владимир Трифонов. – Для развития общекорпоративной культуры безопасности мы реализуем комплекс технических, организационных и управленческих решений. В этой работе мы стремимся использовать передовые мировые подходы и готовы делиться своим опытом и технологиями с другими компаниями. На конференции в Старом Осколе состоялся практический диалог, ценность которого высоко оценили все участники.

Организаторы конференции уверены: диалог состоялся!

Фото В. Воронова и А. Белашова.