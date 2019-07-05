«Золотые лебеди» в рудной чаше

Совсем недавно в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по модернизации горнотранспортного комплекса парк техники пополнился ещё двумя такими агрегатами, получившими первый и второй порядковые номера. Прошло всего чуть больше двух недель с момента, как они заступили на свой «карьерный» пост, но профи предприятия уже успели оценить удобство и производительность новых установок. Машинист Олег Бойков — профи с солидным стажем. На Лебединском ГОКе трудится с 1988 года и до нынешнего года управлялся в основном с установками производства Ижорского завода, которых буровики комбината ласково прозвали «белыми лебедями» за внешнее сходство с благородными птицами. Сейчас на смену мощным агрегатам приходят «золотые» новички — нарядные жёлтые станки, созданные воронежской компанией «Рудгормаш».

Олег Бойков: «Установка замечательная!»

— В первую очередь стало комфортнее для машиниста: большая утеплённая кабина на резиновых подушках для уменьшения вибрации, модернизированная система управления с удобными пультами по бокам, кондиционер, — поделился впечатлениями Олег Бойков, который теперь трудится на новенькой «единичке». — Плюс улучшены освещение и обзор, что сильно помогает в работе. Все параметры по станку — глубина бурения, температура двигателя и так далее — выведены на отдельную цифровую панель. Можно в любой момент сверяться с нормативами и регулировать процесс. А на основные узлы машины установлены видеокамеры, так что следить за их состоянием стало проще. Установка замечательная!

— Действительно, это буровой станок 21-го века — манёвренный, производительный, высокотехнологичный. Высота мачты стала больше — это позволяет при прокладке 15-18-метровых скважин ставить уже не три штанги, а две, что сокращает время бурения. Усовершенствовано электрооборудование — перешли на пониженные токи, двигатель запускается плавно, что исключает возможность замыканий и возгораний. Плюсов много, — добавил помощник машиниста Андрей Попов, работающий на буровом станке со вторым номером.

Андрей Попов: «Это - буровой станок 21-го века».

В свою очередь горный мастер БВУ Александр Золотых отметил, что выбор техники основывался на «золотых принципах» инвестиционной программы Металлоинвеста — создание комфортных условий труда работников, соответствие современным требованиям технического оснащения ГТК, а также требованиям охраны труда и промбезопасности.

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Александр Золотых: «Комфортные и безопасные условия труда - приоритет».

Евгения Шехирева

Фото Александра Белашова